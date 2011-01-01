Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Гитарист METALLICA обрушился с критикой на речь Президента [47]
*Кто должен быть в 'Big Four Of Death Metal'? Отвечают IMMOLATION [34]
*DARKSIDE.ru в Instagram [28]
*Новое видео KREATOR [27]
*BLACK SABBATH отыграли финальное шоу [26]
[= ||| все новости группы



*Jamey Jasta*



6 фев 2017 : 		 Бывший вокалист KILLSWITCH ENGAGE на новом треке JASTA

10 авг 2015 : 		 Вокалист LAMB OF GOD присоединился на сцене к JASTA

7 мар 2015 : 		 Новая песня JAMEY JASTA

19 дек 2013 : 		 JAMEY JASTA о лучших альбомах 2013

11 сен 2011 : 		 Вокалисты LAMB OF GOD, ALL THAT REMAINS присоеденились на сцене к JAMEY JASTA

2 авг 2011 : 		 Альбом JAMEY JASTA доступен для прослушивания

15 июн 2011 : 		 JAMEY JASTA: Обложка и трек-лист

24 май 2011 : 		 Новая песня JAMEY JASTA

10 май 2011 : 		 Новая песня JAMEY JASTA

| - |
|||| 6 фев 2017

Бывший вокалист KILLSWITCH ENGAGE на новом треке JASTA

*
zoom
*
* *
Вокалист HATEBREED Jamey Jasta выпустил новую сольную песню как JASTA, "Chasing Demons", в записи которой принимал участие бывший вокалист KILLSWITCH ENGAGE и нынешний фронтмен DEVIL YOU KNOW Howard Jones. Она доступна только для подписчиков GAS Digital. Если вы не являетесь подписчиком, вы можете получить доступ к треку введя промокод "Jasta."

HATEBREED Frontman Releases New JASTA Song Featuring Ex-KILLSWITCH ENGAGE Singer HOWARD JONES



jastachasingdemonscover




Like!+4Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
просмотров: 395

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Holy Moses Рейтинг@Mail.ru

Rambler's Top100
1997-2017 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом