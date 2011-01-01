6 фев 2017



Бывший вокалист KILLSWITCH ENGAGE на новом треке JASTA Вокалист HATEBREED Jamey Jasta выпустил новую сольную песню как JASTA, "Chasing Demons", в записи которой принимал участие бывший вокалист KILLSWITCH ENGAGE и нынешний фронтмен DEVIL YOU KNOW Howard Jones. Она доступна только для подписчиков GAS Digital. Если вы не являетесь подписчиком, вы можете получить доступ к треку введя промокод "Jasta."















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