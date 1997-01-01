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Asking Alexandria
7 фев 2017
:
Новое видео вокалиста ASKING ALEXANDRIA
15 янв 2017
:
Новое видео вокалиста ASKING ALEXANDRIA
11 янв 2017
:
Новая песня вокалиста ASKING ALEXANDRIA
28 ноя 2016
:
Видео с выступления ASKING ALEXANDRIA
2 ноя 2016
:
Новое видео вокалиста ASKING ALEXANDRIA
28 окт 2016
:
Официальное видео с первого выступления ASKING ALEXANDRIA в новом составе
26 окт 2016
:
Видео первого шоу с вернувшимся вокалистом ASKING ALEXANDRIA
24 окт 2016
:
DANNY рад вернуться в ASKING ALEXANDRIA
22 окт 2016
:
ASKING ALEXANDRIA вернули старого вокалиста
18 сен 2016
:
Кавер-версия SLIPKNOT от ASKING ALEXANDRIA
28 май 2016
:
Гитарист ASKING ALEXANDRIA ответил бывшему вокалисту
26 май 2016
:
Новое видео ASKING ALEXANDRIA
12 май 2016
:
Бывший вокалист ASKING ALEXANDRIA критикует бывших коллег
29 мар 2016
:
Гитарист ASKING ALEXANDRIA: «Последние пару лет мы провели в туре с вокалистом, которому всё было по барабану»
25 мар 2016
:
Трейлер нового альбома ASKING ALEXANDRIA
24 мар 2016
:
Рассказ о записи нового альбома ASKING ALEXANDRIA
23 мар 2016
:
Новая песня ASKING ALEXANDRIA
15 мар 2016
:
Новая песня ASKING ALEXANDRIA
5 мар 2016
:
Новое видео ASKING ALEXANDRIA
1 фев 2016
:
Новое видео ASKING ALEXANDRIA
25 дек 2015
:
Обложка нового альбома ASKING ALEXANDRIA
21 окт 2015
:
WILDWAYS и NOW I SEE выступят с ASKING ALEXANDRIA
25 сен 2015
:
Новая песня ASKING ALEXANDRIA
23 сен 2015
:
Новое видео ASKING ALEXANDRIA
9 июл 2015
:
Рассказ о туре ASKING ALEXANDRIA
26 июн 2015
:
Видео с выступления ASKING ALEXANDRIA
11 июн 2015
:
Видео с выступления ASKING ALEXANDRIA
27 май 2015
:
Новая песня ASKING ALEXANDRIA
13 май 2015
:
ASKING ALEXANDRIA отыграют первое шоу с новым вокалистом
20 фев 2015
:
Тизер новой песни ASKING ALEXANDRIA
7 фев 2015
:
DANNY WORSNOP об уходе из ASKING ALEXANDRIA: "Время пришло"
27 янв 2015
:
ASKING ALEXANDRIA нашли вокалиста?
24 янв 2015
:
Гитарист ASKING ALEXANDRIA: "Мы начинаем новую главу!"
23 янв 2015
:
ASKING ALEXANDRIA расстались с вокалистом
9 дек 2014
:
Концертный релиз ASKING ALEXANDRIA выйдет и через BitTorrent Bundle
18 ноя 2014
:
Новый DVD ASKING ALEXANDRIA выйдет в декабре
29 авг 2014
:
Новое видео ASKING ALEXANDRIA
23 июл 2014
:
Вокалист KORN исполнил кавер-версию DURAN DURAN вместе с ASKING ALEXANDRIA
6 мар 2014
:
Гитарист ASKING ALEXANDRIA и менеджер основали KBB RECORDS
29 ноя 2013
:
Барабанщик ASKING ALEXANDRIA: «AVENGED SEVENFOLD становятся следующей METALLICA»
6 ноя 2013
:
Новое видео ASKING ALEXANDRIA
12 авг 2013
:
Новая песня ASKING ALEXANDRIA
2 авг 2013
:
Новая песня ASKING ALEXANDRIA
31 июл 2013
:
Новое видео ASKING ALEXANDRIA
24 июл 2013
:
Новое видео ASKING ALEXANDRIA
17 июл 2013
:
Новая песня ASKING ALEXANDRIA
13 июл 2013
:
Превью нового альбома ASKING ALEXANDRIA
1 июл 2013
:
Видео всего выступления ASKING ALEXANDRIA
20 май 2013
:
Новый альбом ASKING ALEXANDRIA выйдет в августе
30 апр 2013
:
Концертное видео ASKING ALEXANDRIA
16 апр 2013
:
Новая песня ASKING ALEXANDRIA
29 мар 2013
:
Новая песня ASKING ALEXANDRIA
4 мар 2013
:
Трек-лист нового альбома ASKING ALEXANDRIA
14 янв 2013
:
По словам гитариста ASKING ALEXANDRIA, новый альбом будет звучать как микс из старого SLIPKNOT и MÖTLEY CRÜE
24 окт 2012
:
ASKING ALEXANDRIA заканчивают работу над альбомом
16 авг 2012
:
Новая песня ASKING ALEXANDRIA
24 июл 2012
:
Новое видео ASKING ALEXANDRIA
24 май 2012
:
Короткометражка от ASKING ALEXANDRIA
2 май 2012
:
Тррейлер короткометражки от ASKING ALEXANDRIA
18 июл 2011
:
Новое видео ASKING ALEXANDRIA
6 июл 2011
:
Новое видео ASKING ALEXANDRIA
24 май 2011
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SEBASTIAN BACH исполнил классику SKID ROW с ASKING ALEXANDRIA
24 апр 2011
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SEBASTIAN BACH исполнил классику SKID ROW с ASKING ALEXANDRIA
27 дек 2010
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Новое видео ASKING ALEXANDRIA
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Новое видео вокалиста
ASKING ALEXANDRIA
Вокалист ASKING ALEXANDRIA Danny Worsnop опубликовал видео на композицию "Don't Overdrink It", которая взята из сольного альбома "Prozac", релиз которого намечен на 17 февраля на Earache Records.
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Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).