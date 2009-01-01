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Гитарист BLACK SABBATH : «Мы можем ещё что-то записать» Гитарист BLACK SABBATH Tony Iommi в интервью Planet Rock сказал, что не исключает варианта одноразовых выступлений коллектива в будущем.



«Я буду скучать по сцене, потому что в этом была вся моя жизнь — группа и сцена. Мне нравится [выступать], и я уверен, что так всё не закончится, я уверен, что мы можем где-нибудь разок сыграть. Для меня закончились турне – настал момент от них отказаться и хоть какое-то время побыть дома. Но писать и выпускать что-то новое я переставать не собираюсь».



На вопрос, действительно ли SABBATH записали всё, что могли, Tony ответил:



«Нет, я не думаю, что мы исключили что-то кроме того, что я больше не хочу ездить в большие туры, но кто знает, может быть, мы что-то ещё и сделаем. Мы это ещё не обсуждали. И вот что ещё: мы вообще ничего не обсуждали из того, что произойдёт после. Но я уверен в том, что что-то где-то может и случиться».



Tony добавил, что он с оптимизмом смотрит на новую главу в своей жизни:



«Здорово просто взять паузу и подумать. Мне много чего предлагают. Это очень воодушевляет. Появляется многое из того, о чём я, если честно, раньше даже и не думал. Всё это есть, просто нужно сесть и подумать. Я не хочу ни с чем спешить.



Когда ты в турне, у тебя шесть, восемь, двенадцать или сколько там ещё расписанных месяцев, что, как и где. Сейчас... Если я захочу смотреть телик целый месяц, я могу себе это позволить».















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