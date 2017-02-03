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Вокалист ALTER BRIDGE о новом сольном альбоме Вокалист ALTER BRIDGE и SLASH FEATURING MYLES KENNEDY & THE CONSPIRATORS Myles Kennedy в интервью The Aquarian Weekly подтвердил, что уже начал работу над новым сольным альбомом:



«Мой первый альбом вынашивался годами, у меня просто не было времени на то, чтобы его толком доделать. Так что когда в прошлом году я завершил над ним работу, то сразу же начал работать над новым материалом. Просто потому, что я чувствую срок годности песен, поэтому во время отдыха между турами, находясь у себя дома, я подумал: "А что если мне написать ещё что-то новое?" Так что я приступил к работе и просто стараюсь оставаться в тонусе и заниматься делом — посмотрим, чем всё закончится, когда оно выйдет. Но эти треки совершенно не риффо-ориентированные, как в ALTER BRIDGE. Тут я старался исповедовать подход автора-песенника, как на моих любимых альбомах, где есть парень и гитара, как у Robert'a Johnson'a или Chris'a Whitley. Я хотел сделать что-то в таком ключе.



Первый сольник, который я записал, был немного более продюсерским, с наложениями и гитарами, а то, над чем я работаю сейчас, я постараюсь оставить максимально чистым, естественным и сырым. Так что в итоге посмотрим, что из этого выйдет, вы всё сами услышите».







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