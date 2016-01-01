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*Ember Falls*



8 фев 2017 : 		 Вокалист AMARANTHE продюсирует альбом EMBER FALLS

19 май 2016 : 		 Новое видео EMBER FALLS

10 фев 2016 : 		 EMBER FALLS на Spinefarm

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Вокалист AMARANTHE продюсирует альбом EMBER FALLS

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Вокалист AMARANTHE Jake E. опубликовал следующее сообщение:

«В начале 2017 года молодой и талантливый финский коллектив EMBER FALLS выпустит дебютную работу на Spinefarm/Universal Music. Для меня было честью продюсировать этот материал, в создании большей части которого я принимал участие. Сведение альбома проводил Jacob Hansen (Volbeat, Amaranthe, Epica), и было здорово и весело вновь с ним работать, но уже в другом качестве. 17 февраля — это именно та дата, которую нужно пометить красным в вашем календаре!»

Трек-лист:

"The Cost of Doing Business"
"Falling Rain"
"Of Letting Go"
"The Enemy You Need"
"Freedom"
"COE"
"Rising Tide"
"Open Your Eyes"
"One More Time"
"Shut Down with Me"
"The Lamb Lies Down in Sacrifice"

EMBER FALLS - New Album Produced And Co-Written By AMARANTHE Vocalist JAKE E.






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