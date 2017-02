все новости группы







Lubricant







8 фев 2017 : Новая песня LUBRICANT



Новая песня LUBRICANT LUBRICANT выпустят 10 марта на Svart Records сборник "Swallow This", включающий демо и один мини-альбом. Трек "Semistarvation" из этого релиза доступен для прослушивания ниже.



Трек-лист:



"Telesyphilis Of Exfetation"

"Paralysis Bulbaris"

"Imperious Radiopraxis (Tabidus Scatter)"

"Inflammatorius Pulmonectomia"

"Pulpectomy"

"Monohemerous Joy"

"Thrombose"

"Declaration Of Gallopping Consumption"

"Laceration Of Vasoconstrictive Emotion"

"Expulsive Gastroscopia"

"Semistarvation"











