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Новый альбом NOX VORAGO выйдет зимой
Шведская атмосферик блэк/дэт металл группа NOX VORAGO, заключила соглашение с Alpha Omega Management, а также выпустит новую работу, получившую название "Al Chem", 26 февраля. Запись материала проходила в студии Top Floor вместе Jakob'ом Herrmann'ом, сведение проводил Roberto Laghi, а мастеринг в Bohus Sound Recording провел Dragan Tanaskovic. |
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