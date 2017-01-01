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*Nox Vorago*



7 фев 2017 : 		 Новый альбом NOX VORAGO выйдет зимой

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Новый альбом NOX VORAGO выйдет зимой

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Шведская атмосферик блэк/дэт металл группа NOX VORAGO, заключила соглашение с Alpha Omega Management, а также выпустит новую работу, получившую название "Al Chem", 26 февраля. Запись материала проходила в студии Top Floor вместе Jakob'ом Herrmann'ом, сведение проводил Roberto Laghi, а мастеринг в Bohus Sound Recording провел Dragan Tanaskovic.

NOX VORAGO Sign With Alpha Omega Management; New Album Details Revealed



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