Умер басист APRIL WINE

Бывший басист APRIL WINE Стив Ланг скончался в возрасте 67 лет. Гитарист/вокалист команды, Brian Greenway:
«C прискорбием узнал о том, что в прошлую субботу не стало Стива Ланга. Я играл с ним во многих группах, он был басистом APRIL WINE с 1975 по 1984 год. Он также был успешным финансовым инвестором в своей фирме. Мы дружили на протяжении полувека. Ему было всего 67. Мои искренние соболезнования его семье».
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