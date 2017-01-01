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Музыканты AGALLOCH, GIANT SQUID в KHÔRADA Группа KHÔRADA, в состав которой входят бывшие участники AGALLOCH Don Anderson (guitar), Jason Walton (bass) и Aesop Dekker (drums), а также бывший участник GIANT SQUID Aaron John Gregory, заключила соглашение с лейблом Prophecy Productions и в настоящий момент работает над дебютным альбомом.









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