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Музыканты AGALLOCH, GIANT SQUID в KHÔRADA
Группа KHÔRADA, в состав которой входят бывшие участники AGALLOCH Don Anderson (guitar), Jason Walton (bass) и Aesop Dekker (drums), а также бывший участник GIANT SQUID Aaron John Gregory, заключила соглашение с лейблом Prophecy Productions и в настоящий момент работает над дебютным альбомом. |
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