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*Khôrada*



7 фев 2017 : 		 Музыканты AGALLOCH, GIANT SQUID в KHÔRADA

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Музыканты AGALLOCH, GIANT SQUID в KHÔRADA

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Группа KHÔRADA, в состав которой входят бывшие участники AGALLOCH Don Anderson (guitar), Jason Walton (bass) и Aesop Dekker (drums), а также бывший участник GIANT SQUID Aaron John Gregory, заключила соглашение с лейблом Prophecy Productions и в настоящий момент работает над дебютным альбомом.

KHГ”RADA Featuring Former AGALLOCH, GIANT SQUID Members Sign With Prophecy Productions



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