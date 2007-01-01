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все новости группы
Deranged
7 фев 2017
:
DERANGED нашли вокалиста
18 окт 2016
:
Новая песня DERANGED
5 окт 2016
:
Видео с текстом от DERANGED
13 сен 2016
:
Новая песня DERANGED
7 сен 2016
:
Обложка и трек-лист нового альбома DERANGED
23 авг 2016
:
Новая песня DERANGED
7 апр 2016
:
DERANGED готовы записать новый альбом
22 янв 2013
:
Новая песня DERANGED
4 янв 2013
:
В новый ЕР DERANGED войдет кавер-версия STORMTROOPERS OF DEATH
28 дек 2012
:
Новая песня DERANGED
7 ноя 2011
:
Новое видео DERANGED
1 сен 2011
:
DERANGED покинул вокалист
26 апр 2011
:
Новая песня DERANGED
9 янв 2011
:
Название нового альбома DERANGED
25 ноя 2010
:
DERANGED начнут запись в феврале
17 сен 2009
:
Воссоединившиеся DERANGED выступят в России в ноябре
31 мар 2008
:
DERANGED распались
12 янв 2008
:
Новая песня от DERANGED
26 ноя 2007
:
DERANGED: доступны сэмплы с нового альбома
25 окт 2007
:
Выход ноового альбома DERANGED отложен
19 сен 2007
:
DERANGED завершили работу над седьмым альбомом
17 апр 2007
:
DERANGED подписались на REGAIN RECORDS
25 сен 2006
:
DERANGED меняют название нового альбома
26 июл 2006
:
DERANGED начинают работу над новым альбомом
10 апр 2006
:
DERANGED сменили фронтмена
сегодня
DERANGED
нашли вокалиста
DERANGED объявили о том, что новым вокалистом команды стал Johan Bergström (Visceral Bleeding).
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Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).