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*Deranged*



7 фев 2017 : 		 DERANGED нашли вокалиста

18 окт 2016 : 		 Новая песня DERANGED

5 окт 2016 : 		 Видео с текстом от DERANGED

13 сен 2016 : 		 Новая песня DERANGED

7 сен 2016 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома DERANGED

23 авг 2016 : 		 Новая песня DERANGED

7 апр 2016 : 		 DERANGED готовы записать новый альбом

22 янв 2013 : 		 Новая песня DERANGED

4 янв 2013 : 		 В новый ЕР DERANGED войдет кавер-версия STORMTROOPERS OF DEATH

28 дек 2012 : 		 Новая песня DERANGED

7 ноя 2011 : 		 Новое видео DERANGED

1 сен 2011 : 		 DERANGED покинул вокалист

26 апр 2011 : 		 Новая песня DERANGED

9 янв 2011 : 		 Название нового альбома DERANGED

25 ноя 2010 : 		 DERANGED начнут запись в феврале

17 сен 2009 : 		 Воссоединившиеся DERANGED выступят в России в ноябре

31 мар 2008 : 		 DERANGED распались

12 янв 2008 : 		 Новая песня от DERANGED

26 ноя 2007 : 		 DERANGED: доступны сэмплы с нового альбома

25 окт 2007 : 		 Выход ноового альбома DERANGED отложен

19 сен 2007 : 		 DERANGED завершили работу над седьмым альбомом

17 апр 2007 : 		 DERANGED подписались на REGAIN RECORDS

25 сен 2006 : 		 DERANGED меняют название нового альбома

26 июл 2006 : 		 DERANGED начинают работу над новым альбомом

10 апр 2006 : 		 DERANGED сменили фронтмена

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|||| сегодня

DERANGED нашли вокалиста

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DERANGED объявили о том, что новым вокалистом команды стал Johan Bergström (Visceral Bleeding).

DERANGED Announce New Vocalist; Spring Tour Dates Confirmed



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