7 фев 2017 : Новый альбом TORMENTOR выйдет весной



Новый альбом TORMENTOR выйдет весной TORMENTOR выпустят новую работу, получившую название "Morbid Realization", 17 марта на Shield Records:



“Hope”

“Kill With No Excuse”

“Morbid Realization”

“Comprehension Failed”

“Burning Empire”

“Endless Emptiness”

“Forgotten”

“Lurks In The Dark”

“Walk Past Myself”

“Path To The Dark Side”









