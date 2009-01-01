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*Crystal Viper*



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7 окт 2016 : 		 Музыканты VENOM, SARACEN на новом альбоме CRYSTAL VIPER

1 сен 2016 : 		 Новый альбом CRYSTAL VIPER выйдет зимой

2 апр 2014 : 		 Кавер-версия DEMON от CRYSTAL VIPER

29 ноя 2013 : 		 Новое видео CRYSTAL VIPER

1 ноя 2013 : 		 Новый сингл CRYSTAL VIPER

8 окт 2013 : 		 Обложка нового альбома CRYSTAL VIPER

26 июл 2013 : 		 Новый альбом CRYSTAL VIPER выйдет в декабре

27 июн 2012 : 		 Вокалистка CRYSTAL VIPER запустила Thunderball Clothing

7 июн 2012 : 		 Новое видео CRYSTAL VIPER

31 мар 2012 : 		 Трейлер нового альбома CRYSTAL VIPER

16 мар 2012 : 		 CRYSTAL VIPER выпустят цифровой сингл

2 мар 2012 : 		 Новая песня CRYSTAL VIPER

17 фев 2012 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома CRYSTAL VIPER

14 фев 2012 : 		 Гости на новом альбоме CRYSTAL VIPER

23 ноя 2011 : 		 Новый альбом CRYSTAL VIPER выйдет в апреле

17 янв 2011 : 		 Видео с концерта CRYSTAL VIPER

10 окт 2010 : 		 Новый трек CRYSTAL VIPER

30 сен 2010 : 		 Новое видео CRYSTAL VIPER

20 сен 2010 : 		 Новая песня CRYSTAL VIPER

26 авг 2010 : 		 Обложка нового альбома CRYSTAL VIPER

12 авг 2010 : 		 Новый альбом CRYSTAL VIPER выйдет в октябре

30 апр 2010 : 		 CRYSTAL VIPER выпустят концертный альбом

26 окт 2009 : 		 CRYSTAL VIPER опубликовали альтернативное видео

19 окт 2009 : 		 Новое видео CRYSTAL VIPER

12 окт 2009 : 		 Новый сингл CRYSTAL VIPER

8 янв 2009 : 		 Новые треки от CRYSTAL VIPER

4 янв 2009 : 		 CRYSTAL VIPER: обложка и трек-лист нового альбома

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Новое видео CRYSTAL VIPER

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"When The Sun Goes Down", новое видео группы CRYSTAL VIPER, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Queen Of The Witches", выходящего 17 февраля 2017 года на AFM Records.

CRYSTAL VIPER возвращаются на сцену после четырехлетнего перерыва, связанного с проблемами со здоровьем основательницы, гитаристки и вокалистки коллектива Marta Gabriel. В записи "Queen Of The Witches" приняли участие приглашенные гости: гитаристы Ross The Boss (ex-MANOWAR) и Jeff Dunn aka Mantas (ex-VENOM / VENOM INC.), а также Steve Bettney, вокалист SARACEN.




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