Новое видео CRYSTAL VIPER "When The Sun Goes Down", новое видео группы CRYSTAL VIPER, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Queen Of The Witches", выходящего 17 февраля 2017 года на AFM Records.



CRYSTAL VIPER возвращаются на сцену после четырехлетнего перерыва, связанного с проблемами со здоровьем основательницы, гитаристки и вокалистки коллектива Marta Gabriel. В записи "Queen Of The Witches" приняли участие приглашенные гости: гитаристы Ross The Boss (ex-MANOWAR) и Jeff Dunn aka Mantas (ex-VENOM / VENOM INC.), а также Steve Bettney, вокалист SARACEN.







