Новая песня THE OBSESSED "Razor Wire", новая песня THE OBSESSED, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из первого за более чем двадцать лет альбома "Sacred", выход которого намечен на седьмое апреля на Relapse Records.



Трек-лист:



01. Sodden Jackal

02. Punk Crusher

03. Sacred

04. Haywire

05. Perseverance Of Futility

06. It's Only Money

07. Cold Blood

08. Stranger Things

09. Razor Wire

10. My Daughter My Son

11. Be The Night

12. Interlude

13. On So Long (bonus)

14. Crossroader Blues (bonus)



















