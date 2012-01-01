"Razor Wire", новая песня THE OBSESSED, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из первого за более чем двадцать лет альбома "Sacred", выход которого намечен на седьмое апреля на Relapse Records.
Трек-лист:
01. Sodden Jackal
02. Punk Crusher
03. Sacred
04. Haywire
05. Perseverance Of Futility
06. It's Only Money
07. Cold Blood
08. Stranger Things
09. Razor Wire
10. My Daughter My Son
11. Be The Night
12. Interlude
13. On So Long (bonus)
14. Crossroader Blues (bonus)
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