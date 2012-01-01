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*The Obsessed*



8 фев 2017 : 		 Новая песня THE OBSESSED

2 дек 2016 : 		 Новая песня THE OBSESSED

26 май 2016 : 		 Новое демо от THE OBSESSED

20 май 2016 : 		 THE OBSESSED на Relapse Records

2 мар 2016 : 		 THE OBSESSED работают над новым альбомом

1 ноя 2012 : 		 Концертный релиз THE OBSESSED доступен на виниле

5 сен 2012 : 		 Умер бывший музыкант THE OBSESSED, PENTAGRAM

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Новая песня THE OBSESSED

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"Razor Wire", новая песня THE OBSESSED, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из первого за более чем двадцать лет альбома "Sacred", выход которого намечен на седьмое апреля на Relapse Records.

Трек-лист:

01. Sodden Jackal
02. Punk Crusher
03. Sacred
04. Haywire
05. Perseverance Of Futility
06. It's Only Money
07. Cold Blood
08. Stranger Things
09. Razor Wire
10. My Daughter My Son
11. Be The Night
12. Interlude
13. On So Long (bonus)
14. Crossroader Blues (bonus)

THE OBSESSED: 'Sacred' Album Details Revealed; 'Razor Wire' Song Streaming





theobsessedsacredcd




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