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*Ratt*



8 фев 2017 : 		 RATT планируют новую запись

5 фев 2017 : 		 Суд отклонил запрос барабанщика RATT

31 янв 2017 : 		 Барабанщик RATT продолжает борьбу за имя

31 янв 2017 : 		 Вокалист RATT о новом барабанщике

31 янв 2017 : 		 Вокалист JACK RUSSELL'S GREAT WHITE о ситуации в RATT

20 янв 2017 : 		 Концертные видео RATT 89 и 90 года

17 янв 2017 : 		 BOBBY BLOTZER: «Не ведитесь на имя RATT»

17 янв 2017 : 		 Вокалист RATT о Bobby Blotzer'е: «Мы должны избавиться от этого рака»

12 янв 2017 : 		 Профессиональное видео с выступления BLOTZER-Less RATT

31 дек 2016 : 		 Концерт BOBBY BLOTZER's RATT был отменен

15 дек 2016 : 		 DEMARTINI, PEARCY, CROUCIER работают над новым альбомом RATT

9 дек 2016 : 		 Адвокат BLOTZER: DEMARTINI, PEARCY и CROUCIER не имеют права называть себя просто RATT

5 дек 2016 : 		 Видео с выступления BOBBY BLOTZER's RATT

2 дек 2016 : 		 BOBBY BLOTZER о своей версии RATT: «Не верьте всему, что говорят»

30 ноя 2016 : 		 DEMARTINI, PEARCY, CROUCIER вернули права на RATT

15 окт 2016 : 		 Видео с выступления BOBBY BLOTZER's RATT

11 окт 2016 : 		 Видео с выступления BOBBY BLOTZER's RATT

9 окт 2016 : 		 Музыканты RATT выступили вместе

3 окт 2016 : 		 Музыканты RATT выступили вместе

2 окт 2016 : 		 Музыканты RATT выступили вместе

24 сен 2016 : 		 Фото нового состава BOBBY BLOTZER's RATT

11 сен 2016 : 		 Видео с выступления BOBBY BLOTZER's RATT

15 авг 2016 : 		 Новые участники BOBBY BLOTZER's RATT

13 авг 2016 : 		 Басист SLASH в BOBBY BLOTZER's RATT

10 авг 2016 : 		 ROBBIE CRANE ушел из BOBBY BLOTZER's RATT

10 авг 2016 : 		 Лидер STRYPER критикует BOBBY BLOTZER

9 авг 2016 : 		 BOBBY BLOTZER's RATT расстались с гитаристом

8 авг 2016 : 		 BOBBY BLOTZER: «Наш вокалист лучше Pearcy на голову!»

5 авг 2016 : 		 STEPHEN PEARCY о возможном реюнионе RATT

1 авг 2016 : 		 RATT почти собрались вместе

28 июн 2016 : 		 Видео с выступления BOBBY BLOTZER's RATT

22 июн 2016 : 		 Видео с выступления BOBBY BLOTZER's RATT

31 май 2016 : 		 Видео с выступления BOBBY BLOTZER's RATT

2 май 2016 : 		 Видео с выступления одной версии RATT

2 май 2016 : 		 Видео с выступления другой версии RATT

29 апр 2016 : 		 Видео с выступления RATT

10 апр 2016 : 		 Музыканты RATT судятся друг с другом

6 апр 2016 : 		 Видео с выступления RATT

1 мар 2016 : 		 JUAN CROUCIER: «В RATT нет того, кто бы единственный выражал суть RATT»

1 мар 2016 : 		 BOBBY BLOTZER's RATT сменили басиста

19 ноя 2015 : 		 У RATT украли пластик

9 ноя 2015 : 		 WARREN DEMARTINI и BOBBY BLOTZER продолжают выяснять, кто может выступать как RATT

8 ноя 2015 : 		 Видео с выступления RATT

9 окт 2015 : 		 Видео с выступления 'The Other Voice Of RATT'

7 окт 2015 : 		 Гитарист RATT подал иск против барабанщика

3 окт 2015 : 		 Видео с выступления 'The Other Voice Of RATT'

1 окт 2015 : 		 BOBBY BLOTZER: «У меня есть права на тур RATT"

27 сен 2015 : 		 Видео с выступления 'The Other Voice Of RATT'

26 сен 2015 : 		 Гитарист RATT против тура

25 сен 2015 : 		 RATT едут в тур

1 сен 2015 : 		 Видео с выступления BOBBY BLOTZER's RATT EXPERIENCE

11 авг 2015 : 		 BOBBY BLOTZER критикует JUAN'а CROUCIER за использование логотипа RATT

5 авг 2015 : 		 Басист RATT в RATT'S JUAN CROUCIER

29 июн 2015 : 		 Видео с первого выступления RATT EXPERIENCE

9 апр 2015 : 		 Барабанщик RATT о своём проекте RATT EXPERIENCE

16 фев 2015 : 		 STEPHEN PEARCY: "Едва ли RATT когда-нибудь выпустят хотя бы еще один альбом"

30 апр 2014 : 		 STEPHEN PEARCY готов записать еще один альбом RATT

30 апр 2014 : 		 BOBBY BLOTZER об уходе из RATT вокалиста

25 апр 2014 : 		 STEPHEN PEARCY ушел из RATT

23 окт 2013 : 		 Профессиональное видео c выступления RATT

27 мар 2013 : 		 Видео с выступления RATT

5 мар 2013 : 		 Первые пять альбомов RATT выйдут в бокс-сете

13 июн 2012 : 		 Участники RATT, CINDERELLA возродят ARCADE для нескольких выступлений

19 май 2012 : 		 Басист JUAN CROUCIER надеется, что его сотрудничество с RATT будет долгим

14 май 2012 : 		 Видео с выступления RATT

21 апр 2012 : 		 JUAN CROUCIER присоединится к RATT?

26 мар 2012 : 		 ROBBIE CRANE ушел из RATT

20 мар 2012 : 		 RATT выпустят компиляцию ранее неопубликованных треков

28 янв 2012 : 		 RATT планируют выпуск альбома летом

5 янв 2012 : 		 Участники RATT сотрудничают с DAVE'ом GROHL'ом

25 дек 2011 : 		 Умер басист из оригинального состава MICKEY RATT

19 окт 2011 : 		 BOBBY BLOTZER заявил, что RATT «сочиняют новый материал»

4 окт 2011 : 		 В продаже появятся новые вина от RATT и WARRANT

29 мар 2011 : 		 Вокалист RATT выпускает два новых соуса

11 мар 2011 : 		 Вокалист RATT начал запись

4 мар 2011 : 		 RATT: "Никакой активности в 2011!"

22 ноя 2010 : 		 Вокалист RATT отправится в студию для записи своего четвёртого сольного альбома

17 ноя 2010 : 		 Новое видео RATT

21 авг 2010 : 		 Специальное издание последнего альбома RATT

16 авг 2010 : 		 Первый концертный альбом RATT

20 июл 2010 : 		 Вокалист RATT полностью оправился после операции

9 июн 2010 : 		 RATT подтвердили отмену европейского тура

29 апр 2010 : 		 Барабанщик RATT желает Bret'у Michaels'у скорейшего выздоровления

15 апр 2010 : 		 Новый альбом RATT доступен для прослушивания

7 апр 2010 : 		 Песня RATT доступна для скачивания

23 мар 2010 : 		 Новое видео RATT

18 мар 2010 : 		 Новая песня RATT

5 фев 2010 : 		 Трек-лист нового альбома RATT

4 фев 2010 : 		 Обложка нового альбома RATT

1 фев 2010 : 		 Сеплы нового сингла RATT

18 янв 2010 : 		 Новый альбом RATT выйдет в апреле

24 дек 2009 : 		 Новый сингл RATT выйдет в феврале

26 окт 2009 : 		 RATT объявили название альбома

23 окт 2009 : 		 Новый тизер RATT

17 сен 2009 : 		 RATT завершили запись альбома

5 авг 2009 : 		 RATT возобновят запись в этом месяце

16 июн 2009 : 		 RATT начали запись нового альбома

8 июн 2009 : 		 RATT приступят к записи альбома в июне

16 янв 2009 : 		 RATT: "Новая запись задаст всем жару!"

3 окт 2008 : 		 Фронтмен RATT рассказывает о новом проекте

20 июн 2007 : 		 RATT: переиздания CD и DVD выйдут в июле

17 июн 2007 : 		 Первая фотография RATT после воссоединения

22 июн 2002 : 		 Ratt - умер гитарист.

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RATT планируют новую запись

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Вокалист RATT Stephen Pearcy недавно был гостем "One On One With Mitch Lafon", где его спросили о возможной записи нового материала.

«Наш прошлый диск не был блестящим, он был просто хорошим. Мы не достигли нашей планки, и Warren, и я об этом знаем, просто потому что Juan не был вовлечён в процесс. И следующим, чем мы займёмся, будет работа по той же схеме, по которой был записан альбом "Smash": время и вклад. То, чего у нас не всегда было в достатке в прошлом, потому что ты колесил с двумястами выступлениями, потом пару месяцев отдыхал, месяца на три отправлялся в студию, месяц отдыха, и вперёд в дорогу по новой. Сейчас всё будет иначе. Мы хотим создать нечто особенное. Мы хотим сделать нечто блестящее, так что мы отведём для этого время и приложим все возможные усилия. Мы не хотим просто взять и... Понятное дело, что мы будем играть хиты, однако в конце года хотим начать запись нового материала. Это было нашим первым номером в списке, когда мы решили собраться вместе, чтобы избавиться ото всей мишуры и сказать себе: "Пришло время большого рока. Пора прекратить всякую хрень, весь этот творящийся сюр, и сделать всё как надо". Так что ждите лучшего... Ожидайте нечто настолько крутое от новой записи, что будет на пару порядков лучше, чем "Smash"!»



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