сегодня



RATT планируют новую запись Вокалист RATT Stephen Pearcy недавно был гостем "One On One With Mitch Lafon", где его спросили о возможной записи нового материала.



«Наш прошлый диск не был блестящим, он был просто хорошим. Мы не достигли нашей планки, и Warren, и я об этом знаем, просто потому что Juan не был вовлечён в процесс. И следующим, чем мы займёмся, будет работа по той же схеме, по которой был записан альбом "Smash": время и вклад. То, чего у нас не всегда было в достатке в прошлом, потому что ты колесил с двумястами выступлениями, потом пару месяцев отдыхал, месяца на три отправлялся в студию, месяц отдыха, и вперёд в дорогу по новой. Сейчас всё будет иначе. Мы хотим создать нечто особенное. Мы хотим сделать нечто блестящее, так что мы отведём для этого время и приложим все возможные усилия. Мы не хотим просто взять и... Понятное дело, что мы будем играть хиты, однако в конце года хотим начать запись нового материала. Это было нашим первым номером в списке, когда мы решили собраться вместе, чтобы избавиться ото всей мишуры и сказать себе: "Пришло время большого рока. Пора прекратить всякую хрень, весь этот творящийся сюр, и сделать всё как надо". Так что ждите лучшего... Ожидайте нечто настолько крутое от новой записи, что будет на пару порядков лучше, чем "Smash"!»









Listen to "RATT (Stephen Pearcy) - Ep. 300 One On One With Mitch Lafon" on Spreaker.





+0 -2



просмотров: 240