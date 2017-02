сегодня



BODY COUNT записали кавер-версии SLAYER BODY COUNT опубликовали трек-лист нового альбома "Bloodlust", выход которого намечен на 31 марта на Century Media. Он был записан вместе с продюсером Will'ом Putney (MISS MAY I, UPON A BURNING BODY), а в качестве гостей были задействованы Max Cavalera (SOULFLY, SEPULTURA), лидер MEGADETH Dave Mustaine и вокалист LAMB OF GOD Randy Blythe.



Трек-лист:



01. Civil War (feat. Dave Mustaine)

02. The Ski Mask Way

03. This Is Why We Ride

04. All Love Is Lost (feat. Max Cavalera)

05. Raining Blood / Postmortem (SLAYER medley)

06. God, Please Believe Me

07. Walk With Me… (feat. Randy Blythe)

08. Here I Go Again

09. No Lives Matter

10. Bloodlust

11. Black Hoodie















+1 -0



просмотров: 134