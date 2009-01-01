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Лидер MEGADETH очень рад разогреть «популярные команды, с которыми ещё не выступал» Лидер MEGADETH Dave Mustaine сказал, что он «очень рад» той возможности, которая выпадет ему как минимум на одном из концертов в 2017 году. В ходе интервью радиостанции WRIF он рассказал о планах на ближайшее время:



«Поверите мне или нет, но у нас будет кое-что крутое в Штатах. У нас есть сразу два отличных предложения. Мы будем в туре часть весны или лета, а потом — мы только что обсуждали вариант в конце года, который очень, очень меня радует. Это некто, с кем я никогда ещё не играл раньше. Это настолько круто, что мы покорно займём место разогрева!»















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