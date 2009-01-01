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STRYPER начнут запись осенью STRYPER отправятся в студию в октябре, а выпустить новый материал планируют в марте/апреле следующего года — об этом рассказал Michael Sweet в рамках недавнего интервью:



«У меня нашли сразу несколько болезней, и я пошутил на этот счёт, а потом люди начали говорить: "Эй, чувак, это же не смешно. Нельзя об этом шутить!" А я же подумал: можете смеяться, можете беситься, пофигу. У меня обнаружили Синдром дефицита внимания с гиперактивностью, у меня рассекающий остеоартрит и всё такое, и полагаю, что комбинация этих двух диагнозов позволила мне сфокусироваться на том, что мне нужно делать. Увы, обратной стороной всего этого дела является мое сосредоточение на музыке, настолько, что я порой забываю о семье и друзьях. Но это и есть моя движущая сила. Вот почему я могу выдавать по два, а то и три альбома в год.



Мне это интересно. Я не то чтобы над кем-то издеваюсь, но когда группы говорят что-то типа: "Ох, у нас есть двенадцать песен, мы работали над ними четыре года", я лишь могу сказать: "Ого! Это же просто тлен, как печально-то!" Не знаю, я такого не понимаю. И ещё раз повторю: это не моё неуважение. Я лишь говорю "печально", так как четыре года твоей жизни... Ну не знаю, чувак. Как по мне, ты должен сразу же... Как у меня, ты садишься сочинять, и если тебе что-то не нравится, ты это откладываешь, а потом мне приходит другая мысль, я начинаю над ней работать, если есть ощущение, что всё здорово. Я не трачу время на работу над материалом, который считаю так себе. Я могу определить сразу, что надо, а что нет, не загонять себя в какие-то рамки».















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