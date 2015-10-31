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Гитарист JUDAS PRIEST о появлении в "American idol" Spectre Sound Studios провели интервью с гитаристом JUDAS PRIEST Richie Faulkner'ом и поговорили с ним о появлении команды в финале десятого сезона программы "American Idol":



«Никакого давления, окей? Дело в 30 миллионах зрителей только в США. Понимаете, что значит засветить металл на такую аудиторию? Я слышал, люди говорили: "Это же поп-шоу. Что вы делаете, как вы можете?" Для нас же это выглядело так: "Как ещё мы можем оказаться в домах тридцати миллионов человек и поднять флаг британского металла?" Это был отличный вариант. Мы анонсировали нового гитариста, новый тур, так что всё сложилось просто идеально — отличный опыт!»















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