MICHAEL KISKE о том, почему решился на реюнион с HELLOWEEN Michael Kiske недавно был гостем TNT Radio Rock и ответил на ряд вопрос относительно грядущего турне HELLOWEEN "Pumpkins United":



О том, как он восстановил отношения с Michael'ом Weikath'ом:



«Ну это было не на раз-два, не случилось в одночасье. Это пришло ко мне с возрастом, что-то внутри меня поменялось за последние три-четыре года, без какого-то внешнего воздействия. И всё началось с того момента, когда на Sweden Rock 2013 мы с ним пересеклись. И он сказал мне... Первое, что он мне сказал, было: "Что я такого сделал, что ты не можешь меня простить?" Это было первое, что он мне сказал. И я вдруг осознал, что я давным давно без всего и вся простил его. С этого всё и началось. Ну и вспоминая то время после HELLOWEEN, когда я столько был вне этого, был сам по себе, отвечал за записи и даже через всю ту горечь, через которую прошел, я столько получил на человеческом уровне, что продолжать злиться дальше было просто бессмысленно. Иногда такое людям понять непросто, но вот почему это было просто для меня, забыть всё это и начать вновь думать по-другому, потому что я понял, что всё, что со мной случилось, пошло во благо. Я был настолько благословен духовно, особенно в то время, что я не хотел этого лишиться, так что я и правда просто не мог больше злиться».



Что еще повлияло на решение о реюнионе:



«В последние несколько лет ребята из HELLOWEEN постоянно подавали сигналы. Всё в больших и больших количествах интервью велись разговоры о том, что они хотят сделать реюнион, тур со мной и Kai'ем. Они постоянно посылали эти сигналы, которые поначалу я находил несколько сбивающими с толку — я просто не понимал, что об этом думать — но это было бы здорово реализовать. Это помогло мне дойти до состояния, когда после отличных концертов в Испании с UNISONIC, у нас было три отличных шоу в 2014, Kai мне сказал что-то в духе: "Michael, если мы не сделаем ничего больше под именем HELLOWEEN, то мы просто идиоты". И годом ранее я встретился с Weiki, он сказал мне то, о чем я уже говорил, и я тогда ответил Kai — "А знаешь, я готов". Вот с этого все и закрутилось... Kai приложил для этого много усилий. Он правильно подобрал момент, когда эту идею вбросить. Он хотел этого. И я с ним работал какое-то время в HELLOWEEN, теперь в UNISONIC. Мы получаем удовольствие от этой работы, так что это... Может это просто следующее, что нужно сделать».



О том, увидим ли мы на будущих концертах, что каждый из вокалистов поет песни своего периода:



«Да, это основная мысль, где-то примерно так и будет. Но ведь это не совсем типичный реюнион, ведь никто же никуда не уходит — мы просто собираемся все вместе, чтобы отпраздновать тридцатилетие группы. И, конечно же, я буду исполнять весь тот материал, по которому известен в HELLOWEEN, песни с Keepers, а Andi достойно представит материал своей эпохи, и немного времени уделим и Kai'ю с 'Walls Of Jericho'. А потом мы, быть может, сделаем какие-то дуэты и чем-то поменяемся. Я могу исполнить что-то из репертуара с Andi, а он наоборот. Мы постараемся сделать интересную программу, мы много денег вкладываем в шоу, будут большие экраны. Мы хотим, чтобы в итоге получилось нечто особенное. С учетом стольких лет, сколько существует группа и стольких альбомов, которые она выпустила, у нас предостаточно материала для выбора».



О решении не быть стандартным реюнион проектом, когда все внимание уделяется ранним альбомом, а поздний материал забывается:



«Когда я только говорил с Kai'ем о реюнионе, я думал лишь о том, чтобы отыграть "Keeper" с другим ударником и сыграть что-то из раннего материала, но тот вариант, который есть сейчас, куда лучше, потому что я считаю, что так это символизирует совсем иной посыл. Даже если вы долгое время являетесь врагами, вы можете это забыть и поменять. Вы можете простить. Даже если это было для тебя очень больно и всё было плохо в какой-то момент времени, всегда есть возможность на то, чтобы закопать всё и простить... Я никогда раньше не встречался с Andi и первый раз, когда это случилось, прошло всё просто отлично; мы отлично сошлись, как люди. И я считаю, что это просто прекрасная идея, сделать всё так, как мы будем делать — когда все вовлечены, как одна команда. И я считаю, что это демонстрирует отличный посыл!»



О том, почему Roland Grapow не вовлечен в этот реюнион:



«Насколько я знаю, они предлагали ему, но он не захотел. Так мне сказали. Быть может, ему все еще больно. Я понимаю его чувства. Пока рана свежа, это сложно».



О возможности исполнения "Keeper Of The Seven Keys: Part I" и "Keeper Of The Seven Keys: Part II" целиком:



«Мы не можем играть эти альбомы целиком. Мы будем играть где-то под три часа, но это не означает, что мы сможем целиком играть этот материал. Но это будут ключевые песни. Мы может даже где-то поменяем что-то. Мы должны четко соблюсти баланс между двумя эрами существования — с Andi и Michael'ем. И нам еще нужно сделать дуэты и всё такое. Так что у нас есть из чего выбирать вместо того, чтобы играть абсолютно все с 87-88. Но этот материал будет играть большую роль».











