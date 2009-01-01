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*Helloween*



9 фев 2017 : 		 MICHAEL KISKE о том, почему решился на реюнион с HELLOWEEN

26 янв 2017 : 		 MICHAEL KISKE давно простил гитариста HELLOWEEN

22 дек 2016 : 		 Первое фото "нового" состава HELLOWEEN

14 ноя 2016 : 		 MICHAEL KISKE, KAI HANSEN вновь выступят с HELLOWEEN

17 окт 2016 : 		 Профессиональное видео с выступления HELLOWEEN

30 сен 2016 : 		 Видео с выступления HELLOWEEN

16 июн 2016 : 		 HELLOWEEN отменили концерты в Японии

23 май 2016 : 		 Основатель NOISE RECORDS рассказал почему KAI HANSEN ушёл из HELLOWEEN

13 май 2016 : 		 Обложка и трек-лист нового сборника HELLOWEEN

30 апр 2016 : 		 Видео с выступления HELLOWEEN

12 фев 2016 : 		 Новое видео HELLOWEEN

30 ноя 2015 : 		 Новое видео HELLOWEEN

2 ноя 2015 : 		 Вышла книга HELLOWEEN

28 окт 2015 : 		 Видео с выступления HELLOWEEN

26 окт 2015 : 		 HELLOWEEN отметят юбилей выпуском книги

18 окт 2015 : 		 Видео с выступления HELLOWEEN

26 авг 2015 : 		 HELLOWEEN рассказали, что нам ждать в субботу

19 авг 2015 : 		 Видео с выступления HELLOWEEN

7 июн 2015 : 		 Видео с выступления HELLOWEEN

6 июн 2015 : 		 Новая песня HELLOWEEN

19 май 2015 : 		 Новое видео HELLOWEEN

30 апр 2015 : 		 Трейлер нового альбома HELLOWEEN

25 апр 2015 : 		 Новая песня HELLOWEEN

25 апр 2015 : 		 Трейлер нового сингла HELLOWEEN

24 апр 2015 : 		 Вокалист HELLOWEEN о новом альбоме

17 апр 2015 : 		 Видео с текстом от HELLOWEEN

6 апр 2015 : 		 Гитарист HELLOWEEN о новом альбоме

20 мар 2015 : 		 Новый сингл HELLOWEEN выйдет в апреле

1 мар 2015 : 		 Гитарист HELLOWEEN о новом альбоме группы

26 фев 2015 : 		 Новый альбом HELLOWEEN выйдет в мае

21 фев 2015 : 		 Гитарист HELLOWEEN вещает из студии

27 ноя 2014 : 		 HELLOWEEN: видео из студии

28 окт 2014 : 		 HELLOWEEN начали запись ударных

16 авг 2014 : 		 Новое видео HELLOWEEN

25 мар 2014 : 		 Новый альбом HELLOWEEN выйдет в начале 2015

26 дек 2013 : 		 MICHAEL KISKE был бы не прочь получить два миллиона евро за реюнион с HELLOWEEN

17 дек 2013 : 		 HELLOWEEN: Видео из тура 'Hellish Rock Part II'

2 ноя 2013 : 		 MICHAEL KISKE: 'Даже сатанистам нужна любовь!'

21 окт 2013 : 		 Гитарист HELLOWEEN не исключает возможности воссоединения классического состава группы

27 апр 2013 : 		 Видео о туре HELLOWEEN

1 апр 2013 : 		 MICHAEL KISKE планирует выступить с HELLOWEEN в Бразилии

30 мар 2013 : 		 HELLOWEEN c KAI HANSEN подтвердили участие на фестивале Rock In Rio

6 мар 2013 : 		 Видео с выступления HELLOWEEN

5 мар 2013 : 		 Вокалист HELLOWEEN о сольном альбоме

23 фев 2013 : 		 Книга барабанщика HELLOWEEN выйдет в марте

7 фев 2013 : 		 Рассказ об участии HELLOWEEN в '70000 Tons Of Metal'

20 янв 2013 : 		 HELLOWEEN о новом альбоме

17 янв 2013 : 		 HELLOWEEN о новом альбоме

16 янв 2013 : 		 HELLOWEEN о новом альбоме

16 янв 2013 : 		 HELLOWEEN о новом альбоме

14 янв 2013 : 		 HELLOWEEN о новом альбоме

13 янв 2013 : 		 HELLOWEEN о новом альбоме

12 янв 2013 : 		 HELLOWEEN о новом альбоме

11 янв 2013 : 		 HELLOWEEN о новом альбоме

10 янв 2013 : 		 HELLOWEEN о новом альбоме

10 янв 2013 : 		 HELLOWEEN о новом альбоме

9 янв 2013 : 		 HELLOWEEN о новом альбоме

8 янв 2013 : 		 HELLOWEEN о новом альбоме

6 янв 2013 : 		 HELLOWEEN о новом альбоме

5 янв 2013 : 		 HELLOWEEN о новом альбоме

27 дек 2012 : 		 Вокалист HELLOWEEN "хотел бы поехать в тур с UNISONIC"

18 дек 2012 : 		 HELLOWEEN и GAMMA RAY приедут в Россию в июне

14 дек 2012 : 		 Новое видео HELLOWEEN

4 дек 2012 : 		 Новая песня HELLOWEEN

18 ноя 2012 : 		 Обложка нового альбома HELLOWEEN

16 ноя 2012 : 		 Третья часть обложки HELLOWEEN

15 ноя 2012 : 		 Вторая часть обложки HELLOWEEN

14 ноя 2012 : 		 HELLOWEEN опубликовали часть обложки

4 ноя 2012 : 		 Детали нового альбома HELLOWEEN

1 ноя 2012 : 		 Подробности о новом альбоме HELLOWEEN

26 окт 2012 : 		 Новая песня HELLOWEEN

9 окт 2012 : 		 Трек-лист нового альбома HELLOWEEN

14 сен 2012 : 		 Новый альбом HELLOWEEN выйдет в январе

7 сен 2012 : 		 HELLOWEEN & GAMMA RAY: „HELLISH ROCK PART II“ в 2013!

7 июн 2012 : 		 Видео о работе над новым альбомом от вокалиста HELLOWEEN

2 май 2012 : 		 HELLOWEEN:видео из студии

24 апр 2012 : 		 HELLOWEEN работают над новым альбомом

23 сен 2011 : 		 HELLOWEEN о завершении тура

8 сен 2011 : 		 "Are You Dr. Stein?" в России!

17 авг 2011 : 		 Новый альбом HELLOWEEN выйдет в 2012

10 авг 2011 : 		 Профессиональное видео с выступления HELLOWEEN

24 дек 2010 : 		 Поздравления от HELLOWEEN

12 дек 2010 : 		 Видео с концерта HELLOWEEN

27 ноя 2010 : 		 Видео с первого концерта нового турне HELLOWEEN

10 ноя 2010 : 		 Are You Dr. Stein?

23 окт 2010 : 		 Новый альбом HELLOWEEN доступен для прослушивания

22 окт 2010 : 		 Webwheel от HELLOWEEN

11 окт 2010 : 		 Новое видео HELLOWEEN

13 сен 2010 : 		 Семплы с нового альбома HELLOWEEN

11 сен 2010 : 		 Трек-лист нового альбома HELLOWEEN

3 сен 2010 : 		 Обложка нового альбома HELLOWEEN

23 июл 2010 : 		 Название нового альбома HELLOWEEN

15 июл 2010 : 		 HELLOWEEN поедут в европейское турне со STRATOVARIUS

16 май 2010 : 		 HELLOWEEN записывают новый альбом

22 дек 2009 : 		 Новое видео HELLOWEEN

3 дек 2009 : 		 Семплы нового альбома HELLOWEEN

19 ноя 2009 : 		 Подробности о японском переиздании бэк-каталога HELLOWEEN

6 ноя 2009 : 		 Обложка нового диска HELLOWEEN

24 окт 2009 : 		 HELLOWEEN выпустят юбилейный диск

4 авг 2009 : 		 Подробности о трибьют-альбоме HELLOWEEN/GAMMA RAY

6 июн 2009 : 		 Видео с мастер-класса ударника HELLOWEEN

13 окт 2008 : 		 HELLOWEEN: видео "Paint A New World" в сети

23 сен 2008 : 		 HELLOWEEN: гастрольные новости

24 июл 2008 : 		 HELLOWEEN: новости и фото с фестивалей

16 янв 2008 : 		 Двойной CD нового альбома HELLOWEEN выйдет в январе

23 ноя 2007 : 		 HELLOWEEN и GAMMA RAY продолжают совместный тур

21 ноя 2007 : 		 Басист HELLOWEEN выпустит альбом без соло гитар

17 окт 2007 : 		 HELLOWEEN: видео "As Long As I Fall" в сети

18 сен 2007 : 		 Подробности о новом диске HELLOWEEN

25 авг 2007 : 		 Стали известны детали о новом альбоме HELLOWEEN

30 июн 2007 : 		 HELLOWEEN & GAMMA RAY: Первые европейские даты

13 июн 2007 : 		 HELLOWEEN объявили предварительное название нового альбома

12 май 2007 : 		 HELLOWEEN приступили к записи нового альбома

9 фев 2007 : 		 HELLOWEEN и GAMMA RAY ведут переговоры о совместном турне

10 дек 2006 : 		 Подробности концертного релиза HELLOWEEN

22 авг 2006 : 		 HELLOWEEN сняли видеоклип "Light The Universe"

26 мар 2006 : 		 HELLOWEEN готовят к выходу концертные CD и DVD

26 ноя 2005 : 		 HELLOWEEN: переиздание ранних альбомов

25 авг 2005 : 		 HELLOWEEN: подробности о новом альбоме

23 июл 2005 : 		 HELLOWEEN выпустят "адское" видео

10 июн 2005 : 		 HELLOWEEN: выход нового альбома ожидается в октябре

30 июн 2003 : 		 HELLOWEEN приедут в октябре

25 сен 2002 : 		 Новый трибьют HELLOWEENу

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MICHAEL KISKE о том, почему решился на реюнион с HELLOWEEN

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Michael Kiske недавно был гостем TNT Radio Rock и ответил на ряд вопрос относительно грядущего турне HELLOWEEN "Pumpkins United":

О том, как он восстановил отношения с Michael'ом Weikath'ом:

«Ну это было не на раз-два, не случилось в одночасье. Это пришло ко мне с возрастом, что-то внутри меня поменялось за последние три-четыре года, без какого-то внешнего воздействия. И всё началось с того момента, когда на Sweden Rock 2013 мы с ним пересеклись. И он сказал мне... Первое, что он мне сказал, было: "Что я такого сделал, что ты не можешь меня простить?" Это было первое, что он мне сказал. И я вдруг осознал, что я давным давно без всего и вся простил его. С этого всё и началось. Ну и вспоминая то время после HELLOWEEN, когда я столько был вне этого, был сам по себе, отвечал за записи и даже через всю ту горечь, через которую прошел, я столько получил на человеческом уровне, что продолжать злиться дальше было просто бессмысленно. Иногда такое людям понять непросто, но вот почему это было просто для меня, забыть всё это и начать вновь думать по-другому, потому что я понял, что всё, что со мной случилось, пошло во благо. Я был настолько благословен духовно, особенно в то время, что я не хотел этого лишиться, так что я и правда просто не мог больше злиться».

Что еще повлияло на решение о реюнионе:

«В последние несколько лет ребята из HELLOWEEN постоянно подавали сигналы. Всё в больших и больших количествах интервью велись разговоры о том, что они хотят сделать реюнион, тур со мной и Kai'ем. Они постоянно посылали эти сигналы, которые поначалу я находил несколько сбивающими с толку — я просто не понимал, что об этом думать — но это было бы здорово реализовать. Это помогло мне дойти до состояния, когда после отличных концертов в Испании с UNISONIC, у нас было три отличных шоу в 2014, Kai мне сказал что-то в духе: "Michael, если мы не сделаем ничего больше под именем HELLOWEEN, то мы просто идиоты". И годом ранее я встретился с Weiki, он сказал мне то, о чем я уже говорил, и я тогда ответил Kai — "А знаешь, я готов". Вот с этого все и закрутилось... Kai приложил для этого много усилий. Он правильно подобрал момент, когда эту идею вбросить. Он хотел этого. И я с ним работал какое-то время в HELLOWEEN, теперь в UNISONIC. Мы получаем удовольствие от этой работы, так что это... Может это просто следующее, что нужно сделать».

О том, увидим ли мы на будущих концертах, что каждый из вокалистов поет песни своего периода:

«Да, это основная мысль, где-то примерно так и будет. Но ведь это не совсем типичный реюнион, ведь никто же никуда не уходит — мы просто собираемся все вместе, чтобы отпраздновать тридцатилетие группы. И, конечно же, я буду исполнять весь тот материал, по которому известен в HELLOWEEN, песни с Keepers, а Andi достойно представит материал своей эпохи, и немного времени уделим и Kai'ю с 'Walls Of Jericho'. А потом мы, быть может, сделаем какие-то дуэты и чем-то поменяемся. Я могу исполнить что-то из репертуара с Andi, а он наоборот. Мы постараемся сделать интересную программу, мы много денег вкладываем в шоу, будут большие экраны. Мы хотим, чтобы в итоге получилось нечто особенное. С учетом стольких лет, сколько существует группа и стольких альбомов, которые она выпустила, у нас предостаточно материала для выбора».

О решении не быть стандартным реюнион проектом, когда все внимание уделяется ранним альбомом, а поздний материал забывается:

«Когда я только говорил с Kai'ем о реюнионе, я думал лишь о том, чтобы отыграть "Keeper" с другим ударником и сыграть что-то из раннего материала, но тот вариант, который есть сейчас, куда лучше, потому что я считаю, что так это символизирует совсем иной посыл. Даже если вы долгое время являетесь врагами, вы можете это забыть и поменять. Вы можете простить. Даже если это было для тебя очень больно и всё было плохо в какой-то момент времени, всегда есть возможность на то, чтобы закопать всё и простить... Я никогда раньше не встречался с Andi и первый раз, когда это случилось, прошло всё просто отлично; мы отлично сошлись, как люди. И я считаю, что это просто прекрасная идея, сделать всё так, как мы будем делать — когда все вовлечены, как одна команда. И я считаю, что это демонстрирует отличный посыл!»

О том, почему Roland Grapow не вовлечен в этот реюнион:

«Насколько я знаю, они предлагали ему, но он не захотел. Так мне сказали. Быть может, ему все еще больно. Я понимаю его чувства. Пока рана свежа, это сложно».

О возможности исполнения "Keeper Of The Seven Keys: Part I" и "Keeper Of The Seven Keys: Part II" целиком:

«Мы не можем играть эти альбомы целиком. Мы будем играть где-то под три часа, но это не означает, что мы сможем целиком играть этот материал. Но это будут ключевые песни. Мы может даже где-то поменяем что-то. Мы должны четко соблюсти баланс между двумя эрами существования — с Andi и Michael'ем. И нам еще нужно сделать дуэты и всё такое. Так что у нас есть из чего выбирать вместо того, чтобы играть абсолютно все с 87-88. Но этот материал будет играть большую роль».

MICHAEL KISKE Explains Decision To Reunite With HELLOWEEN: 'I Can't Really Be Angry Anymore'




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КомментарииСкрыть/показать 3 )

YuryAntyaskin3
9 фев 2017, 11:46		Тю, всё равно Dark Ride играть не будут:-)

SS-ULTRA
9 фев 2017, 12:42		Пискун ещё тот, этот Мишаня.

firebeer
9 фев 2017, 13:06		Интересно,в Москву не заедут


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