8 фев 2017 :
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Новая песня IN FLAMES
6 фев 2017 :
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Гитарист IN FLAMES об уходе басиста
12 янв 2017 :
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Басист PASSENGER / GARDENIAN поедет в тур с IN FLAMES
11 янв 2017 :
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IN FLAMES номинированы на Грэммис
21 дек 2016 :
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IN FLAMES в акустике
29 ноя 2016 :
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PETER IWERS ушел из IN FLAMES
28 ноя 2016 :
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Вокалист IN FLAMES: «Одна из песен нового альбома написана для сына»
24 ноя 2016 :
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Успехи в чартах IN FLAMES
16 ноя 2016 :
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Музыканты IN FLAMES о любимых фильмах, играх и альбомах
8 ноя 2016 :
|
IN FLAMES впервые выступили с новым барабанщиком
4 ноя 2016 :
|
Новая песня IN FLAMES
29 окт 2016 :
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Обучающее видео от гитариста IN FLAMES
25 окт 2016 :
|
Вокалист IN FLAMES: «Да знаю я о срунах»
24 окт 2016 :
|
Басист IN FLAMES ответил на слова бывшего гитариста
15 окт 2016 :
|
Новая песня IN FLAMES
14 окт 2016 :
|
Бокс-сет IN FLAMES выйдет в декабре
1 окт 2016 :
|
Фрагмент нового DVD IN FLAMES
30 сен 2016 :
|
Рассказ о создании нового альбома IN FLAMES
23 сен 2016 :
|
Новое видео IN FLAMES
19 сен 2016 :
|
Новое видео IN FLAMES
18 сен 2016 :
|
IN FLAMES нашли барабанщика
18 сен 2016 :
|
Фрагмент нового DVD IN FLAMES
17 сен 2016 :
|
Тизер нового видео IN FLAMES
15 сен 2016 :
|
Бывший гитарист IN FLAMES раскритиковал группу
14 сен 2016 :
|
Видео с текстом от IN FLAMES
8 сен 2016 :
|
Рассказ о создании нового альбома IN FLAMES
4 сен 2016 :
|
Рассказ о создании нового альбома IN FLAMES
31 авг 2016 :
|
Рассказ о создании нового альбома IN FLAMES
30 авг 2016 :
|
Видео с текстом от IN FLAMES
26 авг 2016 :
|
Новая песня IN FLAMES
25 авг 2016 :
|
Новая песня IN FLAMES
19 авг 2016 :
|
Фрагмент нового DVD IN FLAMES
6 авг 2016 :
|
Трейлер нового DVD IN FLAMES
3 авг 2016 :
|
Фрагмент нового DVD IN FLAMES
27 июл 2016 :
|
Фрагменты новых песен IN FLAMES
15 июл 2016 :
|
DVD IN FLAMES выйдет осенью
2 июл 2016 :
|
Первый трейлер DVD IN FLAMES
17 июн 2016 :
|
IN FLAMES на NUCLEAR BLAST
23 мар 2016 :
|
IN FLAMES работают над новым альбомом
22 дек 2015 :
|
Вокалист IN FLAMES оценивает металл-маскотов
10 дек 2015 :
|
Музыканты IN FLAMES отвечают на 25 "важных вопросов"
19 ноя 2015 :
|
Гитарист IN FLAMES хочет привить своим детям страсть к играм
15 ноя 2015 :
|
IN FLAMES отменили концерт во Франции
8 ноя 2015 :
|
Из IN FLAMES ушел барабанщик
28 окт 2015 :
|
Лидер IN FLAMES: «Я здесь не для того, чтобы нравиться всем»
17 сен 2015 :
|
Голкипер Buffalo Sabres представил шлем, вдохновленный группой IN FLAMES
28 авг 2015 :
|
Бывший гитарист IN FLAMES борется с депрессией
1 авг 2015 :
|
Профессиональное видео полного выступления IN FLAMES
27 июл 2015 :
|
Фанат вышел на сцену с IN FLAMES
8 июн 2015 :
|
Профессиональное видео с выступления IN FLAMES
27 май 2015 :
|
Видео с выступления IN FLAMES
26 май 2015 :
|
Вокалист IN FLAMES: «Я хочу бросить слушателям небольшой вызов»
15 май 2015 :
|
IN FLAMES в акустике
20 мар 2015 :
|
IN FLAMES считают, что из-за интернета «пропала магия» открытия новой музыки
8 мар 2015 :
|
Вокалист IN FLAMES: "Наш саунд уникален"
5 мар 2015 :
|
У вокалиста IN FLAMES нет проблем с Jesper'ом Strömblad'ом
18 фев 2015 :
|
Новое видео IN FLAMES
15 янв 2015 :
|
Гитарист IN FLAMES: «OPETH — это как DREAM THEATER, только с приличным вокалом»
2 янв 2015 :
|
Вокалист IN FLAMES: "Потеря JESPER'a STRÖMBLAD'a для нас не стала ощутимой"
21 дек 2014 :
|
Вокалист IN FLAMES: "Музыка - это хобби, ставшее моей работой"
5 дек 2014 :
|
Профессиональное видео полного выступления IN FLAMES
27 ноя 2014 :
|
Вокалист IN FLAMES: «Либо мы нравимся, либо нас ненавидят — так было всегда»
21 ноя 2014 :
|
Бывший вокалист IN FLAMES: «Я 10 лет пытался получить права на песни"
14 ноя 2014 :
|
Видео с репетиции IN FLAMES
10 ноя 2014 :
|
Фронтмен IN FLAMES ANDERS FRIDÉN: «Мне неинтересно повторяться»
17 окт 2014 :
|
Переиздания IN FLAMES выйдут в диджипаках
14 окт 2014 :
|
IN FLAMES планируют съемку DVD
6 окт 2014 :
|
Бывший гитарист IN FLAMES сказал, что алкоголь — лишь малая толика того, из-за чего он ушёл
6 окт 2014 :
|
Хоккейный шлем в честь IN FLAMES
10 сен 2014 :
|
Видео с текстом от IN FLAMES
6 сен 2014 :
|
IN FLAMES в акустике
2 сен 2014 :
|
Новый альбом IN FLAMES доступен для прослушивания
29 авг 2014 :
|
Вокалист IN FLAMES: «Копии ранних альбомов нежизнеспособны»
26 авг 2014 :
|
Вокалист IN FLAMES: «Мы никогда не запишем кантри-альбом»
15 авг 2014 :
|
Новое видео IN FLAMES
7 июл 2014 :
|
Новое видео IN FLAMES
13 июн 2014 :
|
Новая песня IN FLAMES
8 июн 2014 :
|
Новая песня IN FLAMES
25 апр 2014 :
|
Трек-лист нового альбома IN FLAMES
18 апр 2014 :
|
Обложка нового альбома IN FLAMES
12 апр 2014 :
|
Новый альбом IN FLAMES выйдет в сентябре
31 мар 2014 :
|
PETER IWERS и BJÖRN GELOTTE выпустят книгу
29 янв 2014 :
|
IN FLAMES: фото из студии
7 дек 2013 :
|
IN FLAMES в студии
19 сен 2013 :
|
Новое видео IN FLAMES
6 авг 2013 :
|
IN FLAMES начали работу над альбомом
27 июл 2013 :
|
Видео с выступления IN FLAMES
31 май 2013 :
|
Новое видео IN FLAMES
25 май 2013 :
|
IN FLAMES возьмут паузу на год для сочинения нового альбома
1 мар 2013 :
|
Стань участником нового видео IN FLAMES
24 янв 2013 :
|
Вокалист IN FLAMES стал почетным пивоваром
25 дек 2012 :
|
По словам вокалиста IN FLAMES, новый альбом выйдет в 2014
5 дек 2012 :
|
Гитарист IN FLAMES о RANDY BLYTHE
10 ноя 2012 :
|
Видео с выступления IN FLAMES
28 авг 2012 :
|
IN FLAMES не будут думать о новом диске до следующего года
10 июл 2012 :
|
На рыбалку с IN FLAMES
29 июн 2012 :
|
Басисту IN FLAMES нравится открывать новую еду
26 апр 2012 :
|
Видео с выступления IN FLAMES
10 фев 2012 :
|
Концерт IN FLAMES в Альбукерке был прерван
8 фев 2012 :
|
Ресторан IN FLAMES номинирован на награду
22 дек 2011 :
|
На чем играет басист IN FLAMES
2 дек 2011 :
|
Видео полного концерта IN FLAMES
30 ноя 2011 :
|
TRIVIUM против IN FLAMES
23 ноя 2011 :
|
IN FLAMES получили золото
15 ноя 2011 :
|
Трейлер нового сингла IN FLAMES
31 окт 2011 :
|
Новое видео IN FLAMES
6 июн 2011 :
|
EPK от IN FLAMES
6 июн 2011 :
|
IN FLAMES представили новый трек
2 июн 2011 :
|
IN FLAMES представили новый трек
30 май 2011 :
|
О ресторане IN FLAMES
26 май 2011 :
|
Фронтмен IN FLAMES обсудил уход из группы гитариста Jesper’а Stromblad’а
20 май 2011 :
|
Участники IN FLAMES открыли ресторан "2112"
19 май 2011 :
|
Новое видео IN FLAMES
13 май 2011 :
|
Детали изданий нового альбома IN FLAMES
11 май 2011 :
|
Гитарист IN FLAMES заявил, что на новом альбоме вокалу будет дано больше пространства
1 май 2011 :
|
Семпл нового сингла IN FLAMES
14 апр 2011 :
|
Обложка и трек-лист нового альбома IN FLAMES
6 апр 2011 :
|
Новый сингл IN FLAMES выйдет в мае
28 мар 2011 :
|
IN FLAMES на CENTURY MEDIA RECORDS
8 мар 2011 :
|
Новый гитарист IN FLAMES
25 янв 2011 :
|
Предварительное название нового альбома IN FLAMES
25 янв 2011 :
|
IN FLAMES завершили запись
5 ноя 2010 :
|
Новый альбом IN FLAMES должен выйти в мае — июне
31 окт 2010 :
|
IN FLAMES 'почти закончили' подготовку
5 окт 2010 :
|
IN FLAMES начнут pre-production на следующей неделе
27 май 2010 :
|
IN FLAMES о басисте SLIPKNOT
13 фев 2010 :
|
JESPER STRÖMBLAD ушел из IN FLAMES
29 дек 2009 :
|
Альбом IN FLAMES был назван лучшим шведским диском десятилетия
15 дек 2009 :
|
IN FLAMES выступили вместе с Jesper'ом Strömblad'ом
7 май 2009 :
|
Песня IN FLAMES будет использована в "Guitar Hero World Tour"
31 мар 2009 :
|
Закулисные съемки последнего видеоклипа IN FLAMES
25 мар 2009 :
|
Новое видео IN FLAMES
12 мар 2009 :
|
Новый сингл и видео от IN FLAMES
4 фев 2009 :
|
Гитарист IN FLAMES будет лечиться от алкогольной зависимости
3 фев 2009 :
|
IN FLAMES взяли три награды
8 янв 2009 :
|
IN FLAMES выиграли шведскую Грэмми
7 ноя 2008 :
|
Отчёт об успехах IN FLAMES
26 окт 2008 :
|
IN FLAMES: трек "Tilt" в сети
26 сен 2008 :
|
Новый "цифровой" сингл от IN FLAMES
23 сен 2008 :
|
IN FLAMES номинированы на престижную награду
13 июл 2008 :
|
IN FLAMES объяснили причину отмены своего выступления
1 май 2008 :
|
Anders Fridén (IN FLAMES): "Мы никогда не причисляли себя к какому-либо музыкальному стилю"
14 апр 2008 :
|
Новый альбом IN FLAMES покорил шведский чарт
8 апр 2008 :
|
Подробности специального издания IN FLAMES
4 апр 2008 :
|
IN FLAMES побили MESHUGGAH
23 мар 2008 :
|
Видео о съемках нового клипа IN FLAMES
14 мар 2008 :
|
IN FLAMES: фрагменты песен с нового альбома
16 фев 2008 :
|
IN FLAMES: новый сингл в сети
14 фев 2008 :
|
Сегодня состоится радио-премьера нового сингла IN FLAMES
11 фев 2008 :
|
Басист IN FLAMES рассказал о травме колена
5 фев 2008 :
|
IN FLAMES выиграли очередную награду
29 янв 2008 :
|
IN FLAMES: басист вывихнул коленный сустав, но не сломал ногу
22 янв 2008 :
|
IN FLAMES завершили съемки видео на песню "The Mirror's Truth"
16 янв 2008 :
|
Обложка и трек-лист нового альбома IN FLAMES
12 янв 2008 :
|
IN FLAMES выпускают новый сингл
9 янв 2008 :
|
IN FLAMES объявили название нового альбома
7 янв 2008 :
|
Басист IN FLAMES о своей жизни
21 ноя 2007 :
|
IN FLAMES: одиннадцатая часть студийного дневника
17 ноя 2007 :
|
Басист IN FLAMES: "Новый альбом почти готов"
13 ноя 2007 :
|
IN FLAMES продлили контракт с Nuclear Blast
13 ноя 2007 :
|
IN FLAMES: деcятая часть студийного дневника
8 ноя 2007 :
|
IN FLAMES: девятая часть студийного дневника
30 окт 2007 :
|
IN FLAMES: восьмая часть студийного дневника
25 окт 2007 :
|
IN FLAMES: седьмая часть студийного дневника
18 окт 2007 :
|
IN FLAMES в январе выступят в России
16 окт 2007 :
|
IN FLAMES: шестая часть студийного дневника
11 окт 2007 :
|
IN FLAMES : пятая часть студийного дневника
9 окт 2007 :
|
IN FLAMES: новые подробности о грядущем альбоме
2 окт 2007 :
|
IN FLAMES : четвертая часть студийного дневника
27 сен 2007 :
|
IN FLAMES : третья часть студийного дневника
18 сен 2007 :
|
IN FLAMES : Видео из студии - "Episode 2"
11 сен 2007 :
|
IN FLAMES : Видео из студии - "Episode 1"
5 сен 2007 :
|
IN FLAMES запустили сайт своей студии
2 сен 2007 :
|
IN FLAMES готовятся к записи нового альбома
31 май 2007 :
|
IN FLAMES работают над новым альбомом
28 фев 2007 :
|
IN FLAMES занимаются пре-продукцией
13 фев 2007 :
|
IN FLAMES получили "Грэмми" в Швеции
16 янв 2007 :
|
IN FLAMES: переиздание 'Black-Ash Inheritance'
30 ноя 2006 :
|
Новый лимитированный 7" сингл IN FLAMES
24 июл 2006 :
|
Новое видео IN FLAMES в сети
6 мар 2006 :
|
Аудиоинтервью с ANDERS'ом FRIDEN'ом (IN FLAMES)
3 фев 2006 :
|
Гитарист IN FLAMES: "Мы не можем написать еще один "The Jester Race"
13 янв 2006 :
|
IN FLAMES: новое видео "Take This Life" в сети
10 янв 2006 :
|
Чат с IN FLAMES
10 дек 2005 :
|
IN FLAMES: обложка и одна песня с нового альбома в сети
30 ноя 2005 :
|
IN FLAMES: появилась обложка 'Come Clarity'
7 сен 2005 :
|
IN FLAMES опубликовали новый клип
23 июн 2005 :
|
IN FLAMES: детали нового альбома
12 май 2005 :
|
IN FLAMES раскрыли название следующего диска
7 фев 2002 :
|
In Flames - Pre-recording запись готова.
OlegZ
С такой радостью тыкал в ссылку и такой мягко говоря обман. Некрасиво ребята поступаете, очень некрасиво.
Blindman
OlegZ
Starbreaker
Так это вопросы к группе, они посчитали нужным выложить её сейчас, что уж тут попишешь)
Lutyi
scarred
deathstar777
wroong
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