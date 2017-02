сегодня



Новые песни DOEDSVANGR “Rituals” и “Black Dawn”, два новых трека DOEDSVANGR, блэкового проекта вокалиста Doedsadmiral'a, в состав которого также входят Shatraug (Horna, Sargeist, Behexen and Nightbringer) и Anti-Christian (Tsjuder, Beaten To Death), доступны для прослушивания ниже. Они взяты из альбома "Satan Ov Suns", запись которого проходила в Velvet Recording, а обложку для него создали Khaos Diktator Design:



“Our Lord Cometh!”

“Rituals”

“Doedsvangr”

“Black Dawn”

“Northern Watchtowers”

“Diaboli”

“Gnashing Of Teeth”

“Breath Of Lucifer”

“Throne Of Black Illumination”

“Blood Whores”

“Black Sun Nimbus”





Satan ov Suns by Doedsvangr







