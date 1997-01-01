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*Doedsvangr*



8 фев 2017 : 		 Новые песни DOEDSVANGR

30 май 2016 : 		 Музыканты TSJUDER, HORNA, BEHEXEN, NORDJEVEL, SVARTELDER в DOEDSVANGR

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Новые песни DOEDSVANGR

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“Rituals” и “Black Dawn”, два новых трека DOEDSVANGR, блэкового проекта вокалиста Doedsadmiral'a, в состав которого также входят Shatraug (Horna, Sargeist, Behexen and Nightbringer) и Anti-Christian (Tsjuder, Beaten To Death), доступны для прослушивания ниже. Они взяты из альбома "Satan Ov Suns", запись которого проходила в Velvet Recording, а обложку для него создали Khaos Diktator Design:

“Our Lord Cometh!”
“Rituals”
“Doedsvangr”
“Black Dawn”
“Northern Watchtowers”
“Diaboli”
“Gnashing Of Teeth”
“Breath Of Lucifer”
“Throne Of Black Illumination”
“Blood Whores”
“Black Sun Nimbus”

DOEDSVANGR Featuring Members Of TSJUDER, HORNA, BEHEXEN, NORDJEVEL, SVARTELDER Reveal Debut Album Details; Tracks Streaming





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