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Новые песни DOEDSVANGR
“Rituals” и “Black Dawn”, два новых трека DOEDSVANGR, блэкового проекта вокалиста Doedsadmiral'a, в состав которого также входят Shatraug (Horna, Sargeist, Behexen and Nightbringer) и Anti-Christian (Tsjuder, Beaten To Death), доступны для прослушивания ниже. Они взяты из альбома "Satan Ov Suns", запись которого проходила в Velvet Recording, а обложку для него создали Khaos Diktator Design:
“Our Lord Cometh!”
“Rituals”
“Doedsvangr”
“Black Dawn”
“Northern Watchtowers”
“Diaboli”
“Gnashing Of Teeth”
“Breath Of Lucifer”
“Throne Of Black Illumination”
“Blood Whores”
“Black Sun Nimbus”
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