Переиздания альбомов KING KOBRA выйдут зимой Десятого февраля состоится выход ремастированных версий двух альбомов KING KOBRA, "Ready To Strike" и "Thrill Of A Lifetime", снабженных расширенными буклетами с новыми фотографиями и сопроводительными словами от Malclom'a Dome'a.



Трек-лист Ready To Strike:



“Ready To Strike”

“Hunger”

“Shadow Rider”

“Shake Up”

“Attention”

“Breakin’ Out”

“Tough Guys”

“Dancing With Desire”

“Second Thoughts”

“Piece Of The Rock”



Трек-лист Thrill Of A Lifetime:



“Second Time Around”

“Dream On”

“Feel The Heat”

“Thrill Of A Lifetime”

“Only The Strong Will Survive”

“Iron Eagle (Never Say Die)”

“Home Street Home”

“Overnight Sensation”

“Raise Your Hands To Rock”

“Party Animal”



Bonus Track:

“Home Sweet Home” (Street Mix)















