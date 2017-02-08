Новое видео AMARANTHE, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома "Maximalism", выход которого состоялся в октябре прошлого года.
Кроме того, Joacim "Jake E" Lundberg, подтвердил факт своего ухода из команды:
«Мы достигли такого успеха, на который я даже не рассчитывал, когда создавал команду. Я очень горжусь тем, что мы смогли достичь с AMARANTHE: и в плане творчества и в коммерческом отношении, в студии и перед верными поклонниками на сцене. Сейчас я принял решение выйти из турового автобуса AMARANTHE и заняться чем-то новым. Я занят целом рядом проектов, как в музыкальной сфере, так и в другом творчестве».
Inhuman
Сама группа - ужас, конечно, но Dead or Alive это круто, да.
YuryAntyaskin3
Первые два альбома были ничего так, под настроение. Дальше слушать было очень тяжёло.
Oloir
Louie
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