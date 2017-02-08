8 фев 2017



Новое видео AMARANTHE Новое видео AMARANTHE, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома "Maximalism", выход которого состоялся в октябре прошлого года.



Кроме того, Joacim "Jake E" Lundberg, подтвердил факт своего ухода из команды:



«Мы достигли такого успеха, на который я даже не рассчитывал, когда создавал команду. Я очень горжусь тем, что мы смогли достичь с AMARANTHE: и в плане творчества и в коммерческом отношении, в студии и перед верными поклонниками на сцене. Сейчас я принял решение выйти из турового автобуса AMARANTHE и заняться чем-то новым. Я занят целом рядом проектов, как в музыкальной сфере, так и в другом творчестве».















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