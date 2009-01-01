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DOKKEN могут продолжить В ходе интервью программе "Trunk Nation" George Lynch сообщил, что DOKKEN могут отыграть новые концерты в 2018 году. На вопрос о том, правда ли есть какие-то планы, он сказал:



«Ну на этот счёт нельзя быть никогда уверенным на сто процентов. Мы обсуждали кое-какие варианты на 2018-й. И я хотел бы, чтобы всё получилось». Гитарист также добавил, что реюнион-2016 прошёл неплохо:



«Это интересная группа. И я употребил это слово в таком контексте, что... Моя жена — не самый лучший повар, но её еда интересная. Я не хочу её ранить. Я её люблю. Она старается изо всех сил. Но группа определённа любима людьми, и мы создали в своей карьере хорошие песни, и видеть реакцию фанатов на них действительно здорово, мы делаем хорошее дело. Считаю, что это работает на разных уровнях. Так что я был бы рад продолжить выступать в оригинальном составе».



На просьбу рассказать более конкретно об этом Lynch сказал: «Ну я не могу об этом говорить, но кое-какие подвижки имеются».



















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