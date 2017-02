сегодня



Вокалист CONVERGE в WEAR YOUR WOUNDS "Wear Your Wounds", новое видео группы WEAR YOUR WOUNDS, основанной Jacob'ом Bannon'ом из CONVERGE, доступно для просмотра ниже. Режиссером видео был Max Moore, а сама песня вошла в дебютный альбом "Wear Your Wounds", релиз которого намечен на седьмое апреля на Deathwish. В качестве гостей в записи альбома принимали участие Kurt Ballou (CONVERGE), Mike McKenzie (THE RED CHORD, STOMACH EARTH, UNRAVELLER), Chris Maggio (SLEIGH BELLS, TRAP THEM, COLISEUM) и Sean Martin (HATEBREED, CAGE, KID CUDI, TWITCHING TONGUES).



Трек-лист:



01. Wear Your Wounds

02. Giving Up

03. Iron Rose

04. Hard Road to Heaven

05. Best Cry of Your Life

06. Breaking Point

07. Shine

08. Fog

09. Heavy Blood

10. Goodbye Old Friend















+0 -0



просмотров: 43