сегодня



У DARK ANGEL уже есть пять — шесть песен В ходе недавнего интервью KNAC.COM Gene Hogan из DARK ANGEL сообщил, что у группы уже есть пять — шесть новых песен:



«Мы начали сочинение. Jim и я, ещё в 2014-м. Для меня это был почти свободный год, немного материала TESTAMENT, немного DEATH TO ALL и много времени для DARK ANGEL. Изначально всё было так: "Давайте соберёмся, ведь нам предлагают хорошие деньги за несколько концертов", а потом: "Эй, а почему бы не написать чего-то нового, посмотреть, как пойдёт". И концерты были классными, очень успешными.



Мы всегда ладили в команде и никогда не распадались из-за разногласий, мы разошлись, потому что настал момент двигаться дальше. Так что собраться вновь со всеми — это замечательно, мы все повзрослели. Мы привыкли рассуждать как братья, как подростки из прошлого, а сейчас мы стали вежливыми старцами. И лучшим вариантом для сочинения чего-то нового будет нахождение меня и Jim'a в одной комнате, у нас у каждого гитары, я предлагаю идеи, он их развивает и добавляет свои, я развиваю их, и всё отлично работает. Это было немного сложно из-за расписаний, но надеюсь, что в этом году мы найдём время.



У нас уже есть пять или шесть песен, которые просто убойны. То, что пишет Jim, — просто ах. И я стараюсь вспомнить юношескую энергетику и агрессивность "Darkness Descends", приправив лёгкой ноткой того, что было сделано на "Time Does Not Heal" и "Leave Scars". Все звучат как DA, но я пытаюсь согрешить по части гиперагрессивности, и это для меня здорово. Сколько тяжести ни добавляй, плохо не будет. Так что создание до чёртиков тяжёлой записи целиком и полностью владеет моими мыслями».















+4 -0



( 2 ) просмотров: 283