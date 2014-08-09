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LADY GAGA о METALLICA : «Они такие...» В ходе недавнего интервью Apple Music LADY GAGA рассказала, как родилась идея выступления с METALLICA, которое состоится в рамках церемонии вручения наград Грэмми:



«Эта мысль пришла в доме у Брэдли Купера, где был Lars, и мы там просто зависали...» Она назвала Lars'a «замечательным» и добавила: «Скажу вам вот ещё что. Я ходила на них смотреть. Я видела их несколько раз, но недавно вновь была на концерте и смотрела выступления, и скажу вам, что они играют сейчас так круто, как ещё никогда не играли в своей жизни».















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