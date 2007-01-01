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ALISSA WHITE-GLUZ и ELIZE RYD выступили с KAMELOT Alissa White-Gluz (Arch Enemy) и Elize Ryd (Amaranthe) присоединились к KAMELOT в ходе их выступления в рамках "70000 Tons Of Metal Cruise" — видео доступно для просмотра ниже.













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