Новые песни JESTERS OF DESTINY “My Card, Sir” и “Ladies Of Runyon Canyon”, две новые песни JESTERS OF DESTINY, доступны для прослушивания ниже. Они взяты из альбома "The Sorrows That Refuse To Drown", релиз которого намечен на седьмое апреля на Ektro Records:



“Fire In The Six Foot Hole”

“The Flesh Parade”

“Ladies Of Runyon Canyon”

“My Card, Sir”

“Chalk Outline”

“The Misunderstood”

“'Til The Following Night”

“Sunset Boulevard”

“Peace, Blood And Charlie Cocaine”

“Another Fire Six Feet Deep”

“Happy Ending”













