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Концертное видео DEEP PURPLE 1985 года Концертное исполнение “Knocking At Your Back Door”, снятое в рамках американского турне DEEP PURPLE 1985 года на The Alpine Valley Arena 17 августа, доступно для просмотра ниже.























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