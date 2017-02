сегодня



Новое видео PYOGENESIS "I Have Seen My Soul", новое видео группы PYOGENESIS, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "A Kingdom To Disappear", выходящего 24 февраля 2017 года на AFM Records (в формате digipack, в лимитированном бокс-сет издании и на виниле).







