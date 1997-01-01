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God Dethroned
10 фев 2017
:
Новый альбом GOD DETHRONED выйдет весной
4 мар 2015
:
GOD DETHRONED сочиняют материал
15 фев 2011
:
GOD DETHRONED прекращают существование
16 ноя 2010
:
Новый альбом GOD DETHRONED доступен для прослушивания
12 окт 2010
:
Новая песня GOD DETHRONED
27 сен 2010
:
Обложка и трек-лист нового альбома GOD DETHRONED
21 сен 2010
:
GOD DETHRONED: подробности о новом альбоме
28 июн 2010
:
GOD DETHRONED завершили сочинение материала для нового альбома
30 сен 2009
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Новое видео GOD DETHRONED
12 июн 2009
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Новое видео от GOD DETHRONED
19 мар 2009
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GOD DETHRONED: новая песня в сети
5 мар 2009
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Обложка нового альбома GOD DETHRONED
5 фев 2009
:
Лимитированная версия нового альбома GOD DETHRONED будет содержать бонус-диск
16 янв 2009
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GOD DETHRONED объявили нового гитариста
9 окт 2008
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GOD DETHRONED появятся в студии на следующей неделе
16 авг 2006
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Опубликована обложка нового альбома GOD DETHRONED
19 июл 2006
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Последние новости от GOD DETHRONED
7 июн 2006
:
Подробности о новом альбоме GOD DETHRONED
22 май 2006
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GOD DETHRONED: '"Запись нового альбома практически завершена"
20 мар 2006
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GOD DETHRONED войдут в студию в мае
17 окт 2005
:
GOD DETHRONED готовятся к записи нового альбома
25 сен 2002
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GOD DETHRONED поменяли название будующего альбома
сегодня
Новый альбом
GOD DETHRONED
выйдет весной
GOD DETHRONED объявили о том, что их новая работа получила название "The World Ablaze" и будет выпущена пятого мая на Metal Blade Records. Продюсерированием и сведением материала занимался Dan Swanö.
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Suicide333Poly
10 фев 2017, 13:21
от оригинального состава остался только керри кинг, хорошо хоть широколобого нильса в деревянных ботинках нет, но не смотря на смены состава группа всегда играла херовую музыку, для мелодических бойцунов
Hellg
10 фев 2017, 13:54
"Продюсерировать"? :D
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Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).