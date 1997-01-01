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*God Dethroned*



10 фев 2017 : 		 Новый альбом GOD DETHRONED выйдет весной

4 мар 2015 : 		 GOD DETHRONED сочиняют материал

15 фев 2011 : 		 GOD DETHRONED прекращают существование

16 ноя 2010 : 		 Новый альбом GOD DETHRONED доступен для прослушивания

12 окт 2010 : 		 Новая песня GOD DETHRONED

27 сен 2010 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома GOD DETHRONED

21 сен 2010 : 		 GOD DETHRONED: подробности о новом альбоме

28 июн 2010 : 		 GOD DETHRONED завершили сочинение материала для нового альбома

30 сен 2009 : 		 Новое видео GOD DETHRONED

12 июн 2009 : 		 Новое видео от GOD DETHRONED

19 мар 2009 : 		 GOD DETHRONED: новая песня в сети

5 мар 2009 : 		 Обложка нового альбома GOD DETHRONED

5 фев 2009 : 		 Лимитированная версия нового альбома GOD DETHRONED будет содержать бонус-диск

16 янв 2009 : 		 GOD DETHRONED объявили нового гитариста

9 окт 2008 : 		 GOD DETHRONED появятся в студии на следующей неделе

16 авг 2006 : 		 Опубликована обложка нового альбома GOD DETHRONED

19 июл 2006 : 		 Последние новости от GOD DETHRONED

7 июн 2006 : 		 Подробности о новом альбоме GOD DETHRONED

22 май 2006 : 		 GOD DETHRONED: '"Запись нового альбома практически завершена"

20 мар 2006 : 		 GOD DETHRONED войдут в студию в мае

17 окт 2005 : 		 GOD DETHRONED готовятся к записи нового альбома

25 сен 2002 : 		 GOD DETHRONED поменяли название будующего альбома

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Новый альбом GOD DETHRONED выйдет весной

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GOD DETHRONED объявили о том, что их новая работа получила название "The World Ablaze" и будет выпущена пятого мая на Metal Blade Records. Продюсерированием и сведением материала занимался Dan Swanö.

GOD DETHRONED To Release 'The World Ablaze' Album In May



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КомментарииСкрыть/показать 2 )

Suicide333Poly
10 фев 2017, 13:21		от оригинального состава остался только керри кинг, хорошо хоть широколобого нильса в деревянных ботинках нет, но не смотря на смены состава группа всегда играла херовую музыку, для мелодических бойцунов

Hellg
10 фев 2017, 13:54		"Продюсерировать"? :D
Это как?


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