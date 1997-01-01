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*Prong*



10 фев 2017 : 		 Новый альбом PRONG выйдет летом

18 ноя 2016 : 		 Видео с текстом от PRONG

29 янв 2016 : 		 Новая песня PRONG

12 дек 2015 : 		 Тизер нового альбома PRONG

14 ноя 2015 : 		 Обложка нового альбома PRONG

3 окт 2015 : 		 Новый альбом PRONG выйдет в январе

11 мар 2015 : 		 Кавер-версия BAD BRAINS от PRONG

18 фев 2015 : 		 Тизер нового альбома PRONG

13 янв 2015 : 		 Трек-лист нового релиза PRONG

10 янв 2015 : 		 Обложка нового альбома PRONG

9 ноя 2014 : 		 Альбом кавер-версий PRONG выйдет в марте

18 окт 2014 : 		 PRONG записали кавер-версии BLACK FLAG, BAD BRAINS, THE SISTERS OF MERCY

26 авг 2014 : 		 Новое видео PRONG

29 апр 2014 : 		 Видео с текстом от PRONG

11 апр 2014 : 		 PRONG исполнили новый трек

6 апр 2014 : 		 Семплы новых песен PRONG

1 апр 2014 : 		 Видео полного выступления PRONG

19 мар 2014 : 		 Концертный релиз PRONG

27 фев 2014 : 		 Новый альбом PRONG выйдет в апреле

14 фев 2014 : 		 PRONG начали сведение

18 фев 2013 : 		 Профессиональное видео c выступления PRONG

20 авг 2012 : 		 Вокалист LAMB OF GOD присоединился на сцене к PRONG

27 апр 2012 : 		 Видео с выступелния PRONG

23 апр 2012 : 		 Новое видео PRONG

18 апр 2012 : 		 PRONG исполнили новый трек

12 апр 2012 : 		 Новая песня PRONG

29 фев 2012 : 		 Видео с выступления PRONG

21 фев 2012 : 		 Видео с выступления PRONG

9 фев 2012 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома PRONG

10 янв 2012 : 		 Название нового альбома PRONG

24 ноя 2011 : 		 PRONG начали запись

13 ноя 2011 : 		 PRONG подписали контракт с LONG BRANCH RECORDS/SPV

16 фев 2011 : 		 PRONG работают на 14 треками

16 дек 2009 : 		 PRONG делают альбом ремиксов

26 ноя 2009 : 		 Фронтмен PRONG станет гостем на новом альбоме SOULFLY

24 янв 2006 : 		 Новая музыка PRONG

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Новый альбом PRONG выйдет летом

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PRONG выпустят новую работу, получившую название "Zero Days", летом этого года на Steamhammer/SPV.

PRONG To Release 'Zero Days' Album This Summer



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