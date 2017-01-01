Музыканты BIOHAZARD и FEAR FACTORY в POWERFLOW

POWERFLOW, в состав которых входят гитарист BIOHAZARD Billy Graziadei, бывший басист FEAR FACTORY Christian Olde Wolbers, а также Sen Dog из CYPRESS HILL, Rogelio Lozano из DOWNSET, а также бразильский барабанщик Fernando Schaefer, заканчивают работу над дебютным альбомом, выход которого предварительно намечен на весну на New Damage Records. Сведение проведёт Jay Baumgardner, а мастеринг выполнит Maor Appelbaum.
Kliops144
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