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Музыканты BIOHAZARD и FEAR FACTORY в POWERFLOW POWERFLOW, в состав которых входят гитарист BIOHAZARD Billy Graziadei, бывший басист FEAR FACTORY Christian Olde Wolbers, а также Sen Dog из CYPRESS HILL, Rogelio Lozano из DOWNSET, а также бразильский барабанщик Fernando Schaefer, заканчивают работу над дебютным альбомом, выход которого предварительно намечен на весну на New Damage Records. Сведение проведёт Jay Baumgardner, а мастеринг выполнит Maor Appelbaum.















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