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*Wednesday 13*



10 фев 2017 : 		 Новый альбом WEDNESDAY 13 выйдет летом

12 авг 2016 : 		 Бывший барабанщик JOURNEY на новом альбоме WEDNESDAY 13

1 июл 2016 : 		 Новый альбом WEDNESDAY 13 выйдет в следующем году

27 июн 2015 : 		 Фрагмент нового трека WEDNESDAY 13

16 апр 2015 : 		 WEDNESDAY 13 представили нового барабанщика

5 фев 2015 : 		 Концертное видео WEDNESDAY 13

28 янв 2015 : 		 Новая песня WEDNESDAY 13 на концерте

26 янв 2015 : 		 Видео с выступления WEDNESDAY 13

20 янв 2015 : 		 Новая песня WEDNESDAY 13 на концерте

10 янв 2015 : 		 Новая песня WEDNESDAY 13

6 янв 2015 : 		 WEDNESDAY 13 снимут концерт в Техасе

15 дек 2014 : 		 Видео с текстом от WEDNESDAY 13

21 ноя 2014 : 		 Новый альбом WEDNESDAY 13 выйдет в январе

19 окт 2014 : 		 Новая песня WEDNESDAY 13

12 май 2014 : 		 Обложка сборника WEDNESDAY 13

25 мар 2014 : 		 Два винила от WEDNESDAY 13

15 фев 2014 : 		 Трейлер нового DVD WEDNESDAY 13

14 янв 2014 : 		 WEDNESDAY 13 выпустят акустический диск

21 авг 2013 : 		 WEDNESDAY 13 монтируют новый DVD

31 янв 2013 : 		 Новая песня WEDNESDAY 13

8 янв 2013 : 		 Трейлер нового альбома WEDNESDAY 13

25 дек 2012 : 		 Детали нового альбома WEDNESDAY 13

19 сен 2012 : 		 Лондонский концерт WEDNESDAY 13 будет снят для DVD

9 сен 2012 : 		 Название нового альбома WEDNESDAY 13

15 авг 2012 : 		 Новая песня WEDNESDAY 13

9 авг 2012 : 		 Обложка нового миньона WEDNESDAY 13

1 июн 2012 : 		 Название нового ЕР WEDNESDAY 13

13 сен 2011 : 		 Новый сингл WEDNESDAY 13

13 авг 2011 : 		 Сниппет нового трека WEDNESDAY 13

28 июл 2011 : 		 Обложка нового альбома WEDNESDAY 13

14 июл 2011 : 		 Трек-лист WEDNESDAY 13

17 май 2011 : 		 WEDNESDAY 13 приступил к записи

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Новый альбом WEDNESDAY 13 выйдет летом

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WEDNESDAY 13 заключили соглашение с Nuclear Blast Entertainment, на котором 2 июня состоится релиз нового альбома "Condolences".

WEDNESDAY 13 Signs With NUCLEAR BLAST ENTERTAINMENT; 'Condolences' Album Due In June



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КомментарииСкрыть/показать 2 )

YNWA
10 фев 2017, 12:38		Nuclear Blast уже всякую хуергу подписывает, не глядя)

Kliops144
10 фев 2017, 13:18		Ну, W13 уже порядком известны(тен?). Первые два альбома да Дикси Дед очень даже мне лично катят. Хотя, остальное - жуткая безжизненная штамповка, в т.ч. и крайняя поделка на коленке 2015 года. Наверное, как активно-гастролирующая команда вполне сошли для нуклиара.


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