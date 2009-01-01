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Гитарист DREAM THEATER : «Мне нравится Трамп» Гитариста DREAM THEATER John'a Petrucci в недавнем интервью Spark спросили о том, что он думает о новом президенте США:



«Мне он нравится. Я считаю, что мы должны дать ему шанс и посмотреть, что он сможет сделать. Очевидно, что он другой. Он не политик, но он успешный человек, так что давайте просто посмотрим, что он сможет сделать, — уверен, ему есть что предложить. Так что надеюсь, что все дадут ему шанс, и просто посмотрим что будет».











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