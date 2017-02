сегодня



Видео с выступления METALLICA Видео с выступления METALLICA, которое состоялось девятого февраля в Копенгагене, доступно для просмотра ниже.



Сет-лист:



Hardwired

Creeping Death

For Whom the Bell Tolls

The Memory Remains (followed by Kirk's solo incl. "Into The Coven" by Mercyful Fate)

Welcome Home (Sanitarium)

Now That We're Dead

Atlas, Rise! (followed by Rob's bass solo incl. "Anesthesia (Pulling Teeth)")

The Call of Ktulu (first performance since July 11, 2014)

One

Master of Puppets (followed by Kirk's solo incl. a jam with Lars on "Leper Messiah")

Fade to Black

Seek & Destroy



Encore:

Blackened (Tour debut)

Nothing Else Matters

Enter Sandman



Setlist was shortened due to Kirk and James being ill.































































