Новый альбом SKYCLAD выйдет весной SKYCLAD выпустят новую работу, получившую название "Forward Into The Past", 28 апреля на Listenable Records. Обложку для диска создал Duncan Storr, ранее сотрудничавший с EDGE OF SANITY, RAGE и HAWKING, а трек-лист выглядит следующим образом:



01. A Storytellers' Moon (intro)

02. State Of The Union Now

03. Change Is Coming

04. Starstruck

05. A Heavy Price To Pay

06. Words Fail Me

07. Forward Into The Past

08. Unresolved (instrumental)

09. The Queen Of The Moors

10. Last Summer's Rain

11. The Measure

12. Borderline

13. A Storytellers' Moon (outro)















