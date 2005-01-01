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Новый альбом SKYCLAD выйдет весной
SKYCLAD выпустят новую работу, получившую название "Forward Into The Past", 28 апреля на Listenable Records. Обложку для диска создал Duncan Storr, ранее сотрудничавший с EDGE OF SANITY, RAGE и HAWKING, а трек-лист выглядит следующим образом:
01. A Storytellers' Moon (intro)
02. State Of The Union Now
03. Change Is Coming
04. Starstruck
05. A Heavy Price To Pay
06. Words Fail Me
07. Forward Into The Past
08. Unresolved (instrumental)
09. The Queen Of The Moors
10. Last Summer's Rain
11. The Measure
12. Borderline
13. A Storytellers' Moon (outro)
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