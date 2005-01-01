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*Skyclad*



10 фев 2017 : 		 Новый альбом SKYCLAD выйдет весной

26 сен 2016 : 		 Фрагмент новой песни SKYCLAD

7 сен 2016 : 		 SKYCLAD на LISTENABLE RECORDS

5 май 2016 : 		 SKYCLAD работают над новым альбомом

23 июн 2014 : 		 Профессиональное видео полного выступления SKYCLAD

5 авг 2012 : 		 MARTIN WALKYIER исполнит песни SKYCLAD

26 дек 2011 : 		 Альбом SKYCLAD на виниле

30 май 2011 : 		 Фронтмен SKYCLAD выпускает сольный альбом

1 авг 2009 : 		 Новое видео SKYCLAD

4 май 2009 : 		 Новости от SKYCLAD

13 янв 2008 : 		 Умер бывший барабанщик 3 COLOURS RED / THERAPY? / SKYCLAD

13 окт 2007 : 		 SKYCLAD все-таки выступят на Oktoberfest 2007

12 окт 2007 : 		 Участие группы Skyclad в выступлении на Oktobierfest 2007 отменяется

23 янв 2006 : 		 SKYCLAD выпускают новый EP

26 авг 2005 : 		 SKYCLAD начинают работу над новым альбомом

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Новый альбом SKYCLAD выйдет весной

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SKYCLAD выпустят новую работу, получившую название "Forward Into The Past", 28 апреля на Listenable Records. Обложку для диска создал Duncan Storr, ранее сотрудничавший с EDGE OF SANITY, RAGE и HAWKING, а трек-лист выглядит следующим образом:

01. A Storytellers' Moon (intro)
02. State Of The Union Now
03. Change Is Coming
04. Starstruck
05. A Heavy Price To Pay
06. Words Fail Me
07. Forward Into The Past
08. Unresolved (instrumental)
09. The Queen Of The Moors
10. Last Summer's Rain
11. The Measure
12. Borderline
13. A Storytellers' Moon (outro)

SKYCLAD To Release 'Forward Into The Past' Album In April



skycladforwardcd




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