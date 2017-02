сегодня



Гитаристка ALICE COOPER и вокалистка HUNTRESS в THE STARBREAKERS 11 марта в The Viper Room, West Hollywood, California, состоится дебют нового проекта THE STARBREAKERS, в состав которого входят:



* Jill Janus (HUNTRESS, CHELSEA GIRLS) - vocals

* Nita Strauss (ALICE COOPER, THE IRON MAIDENS) - guitar

* Courtney Cox (THE IRON MAIDENS, FEMME FATALE) - Guitar

* Lindsay Martin (THE AVIATORS, GLAM SKANKS) - Drums

* Emily Ruvidich (MISTY DAY) - Bass















