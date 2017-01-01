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Гитаристка ALICE COOPER и вокалистка HUNTRESS в THE STARBREAKERS
11 марта в The Viper Room, West Hollywood, California, состоится дебют нового проекта THE STARBREAKERS, в состав которого входят:
* Jill Janus (HUNTRESS, CHELSEA GIRLS) - vocals
* Nita Strauss (ALICE COOPER, THE IRON MAIDENS) - guitar
* Courtney Cox (THE IRON MAIDENS, FEMME FATALE) - Guitar
* Lindsay Martin (THE AVIATORS, GLAM SKANKS) - Drums
* Emily Ruvidich (MISTY DAY) - Bass
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