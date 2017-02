сегодня



METALLICA вновь первые По сообщению Billboard.com песня METALLICA "Atlas, Rise!" возглавила чарты Billboard's Mainstream Rock Songs. Ранее такого же успеха добивались "Hardwired" (из альбома METALLICA 2016's "Hardwired… To Self-Destruct"); "The Day That Never Comes" и "Cyanide" (из альбома "Death Magnetic") и "Until It Sleeps" и "Hero Of The Day" (из альбома 1996 "Load").















