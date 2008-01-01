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*Valborg*



10 фев 2017 : 		 Новый альбом VALBORG выйдет весной

27 авг 2016 : 		 Новая песня VALBORG

20 май 2015 : 		 Новое видео VALBORG

15 апр 2015 : 		 Новая песня VALBORG

18 мар 2014 : 		 Новое видео VALBORG

18 авг 2010 : 		 Новая песня VALBORG

8 дек 2008 : 		 Выпуск дебютного альбома VALBORG перенесён на февраль

2 окт 2008 : 		 VALBORG сочиняют новый материал

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Новый альбом VALBORG выйдет весной

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VALBORG заключили контракт с подоейблом Prophecy Productions Lupus Lounge, на котором седьмого апреля состоится релиз нового альбома "Endstrand".

VALBORG Signs With Prophecy Sub-Label Lupus Lounge; New Album Due In April



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