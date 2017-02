все новости группы







10 фев 2017 : REPULSIVE VISION на Mighty Music



REPULSIVE VISION на Mighty Music Mighty Music объявили о заключении контракта с британской дэт металл группой REPULSIVE VISION, новый альбом которой получил название "Look Past The Gore And See The Art" и будет выпущен тридцать первого марта.









