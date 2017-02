сегодня



Обложка и трек-лист нового альбома CRAZY LIXX CRAZY LIXX опубликовали обложку и трек-лист нового альбома "Ruff Justice", выход которого намечен на 21 апреля:



“Wild Child”

“XIII”

“Walk The Wire”

“Shot With A Needle Of Love”

“Killer”

“Hunter Of The Heart”

“Snakes In Paradise”

“If It's Love”

“Kiss Of Judas”

“Live Before I Die”









