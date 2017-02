сегодня



Обложка и трек-лист нового альбома RAVAGE RAVAGE опубликовали обложку и трек-лист нового альбома "Return Of The Spectral Rider", выход которого намечен на собственном лейбле Society For World на 26 мая:



“Dies Irae”

“Spectral Rider”

“Turn The Screw”

“The Wicked Way”

“Masque Of Black Death”

“Ravage Part 1: Damage”

“Whyvern”

“Wake The Dead”

“The Wasteland”

“Curse Of Heaven”

“Bring Down The Hellhammer”

“The King Forgotten”

“Father Of The Atom” (Bonus Track)











