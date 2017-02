сегодня



Видео с текстом от THE DOOMSDAY KINGDOM THE DOOMSDAY KINGDOM опубликовали официальное видео с текстом на песню "A Spoonful Of Darkness", взятую из выходящего седьмого апреля на Nuclear Blast дебютного альбома "The Doomsday Kingdom".























