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Пиво от ENTOMBED В 2016 году гитарист ENTOMBED Alex Hellid объединился с Dr. Andrés Furukawa из Macken Brewery для создания Entombed Sverige — детали того, что получилось, можно найти по этому адресу.















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