Видео с текстом от MEMORIAM Группа MEMORIAM, в состав которой входят Karl Willets (BOLT THROWER), Frank Healy (BENEDICTION, CEREBRAL FIX), Scott Fairfax (CEREBRAL FIX) и Andy Whale (BOLT THROWER), опубликовала официальное видео с текстом на песню "Surrounded (By Death)", которая взята из выходящего 24 марта на Nuclear Blast Records альбома "For The Fallen".































