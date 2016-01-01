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*Memoriam*



11 фев 2017 : 		 Видео с текстом от MEMORIAM

3 фев 2017 : 		 Трейлер нового альбома MEMORIAM

28 янв 2017 : 		 Трейлер нового альбома MEMORIAM

20 янв 2017 : 		 Трейлер нового альбома MEMORIAM

14 янв 2017 : 		 Новый альбом MEMORIAM выйдет весной

21 дек 2016 : 		 Бывший вокалист BOLT THROWER присоединился на сцене к MEMORIAM

20 дек 2016 : 		 Вокалист HAIL OF BULLETS выступил на сцене вместе с MEMORIAM

30 ноя 2016 : 		 Новый ЕР MEMORIAM выйдет зимой

25 июн 2016 : 		 MEMORIAM на NUCLEAR BLAST

3 мар 2016 : 		 Музыканты BOLT THROWER и BENEDICTION в MEMORIAM

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Видео с текстом от MEMORIAM

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Группа MEMORIAM, в состав которой входят Karl Willets (BOLT THROWER), Frank Healy (BENEDICTION, CEREBRAL FIX), Scott Fairfax (CEREBRAL FIX) и Andy Whale (BOLT THROWER), опубликовала официальное видео с текстом на песню "Surrounded (By Death)", которая взята из выходящего 24 марта на Nuclear Blast Records альбома "For The Fallen".

MEMORIAM Feat. BOLT THROWER And BENEDICTION Members: Lyric Video For 'Surrounded (By Death)' Song











memoriamforthefallencd




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