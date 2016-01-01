Видео с текстом от MEMORIAM

Группа MEMORIAM, в состав которой входят Karl Willets (BOLT THROWER), Frank Healy (BENEDICTION, CEREBRAL FIX), Scott Fairfax (CEREBRAL FIX) и Andy Whale (BOLT THROWER), опубликовала официальное видео с текстом на песню "Surrounded (By Death)", которая взята из выходящего 24 марта на Nuclear Blast Records альбома "For The Fallen".
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