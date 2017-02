10 фев 2017



Новое видео WARRANT "I Think I'll Just Stay Here And Drink", новое видео группы WARRANT, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Louder Harder Faster", выход которого намечен на апрель на Frontiers Music Srl. В оригинале этот трек был записан MERLE HAGGARD.















