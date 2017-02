сегодня



MIKE PORTNOY и SHATTERED FORTRESS дебютировали на сцене Бывший барабанщик DREAM THEATER Mike Portnoy осуществил свою давнюю мечту и впервые исполнил живьём так называемую "12 Step Suite" ("Алкогольную Сагу") в полном объёме - это случилось 10 февраля на рок-круизе Cruise To The Edge.



Сет-лист и принимавшие участие в проекте музыканты:



Часть первая - материал LIQUID TENSION EXPERIMENT



01. Paradigm Shift

02. Acid Rain

03. Universal Mind



Drums: Mike Portnoy

Bass, chapman stick: Tony Levin

Keyboards: Diego Tejeida

Guitar: Eric Gillette



Часть вторая - "12 Step Suite" DREAM THEATER



04. The Glass Prison

05. This Dying Soul

06. The Root Of All Evil

07. Repentance

08. The Shattered Fortress



Drums: Mike Portnoy

Bass: Conner Green

Keys: Diego Tejeida

Guitars: Richard Henshall, Charlie Griffiths, Eric Gillette



Lead vocals on "The Glass Prison": Ross Jennings

Lead vocals on "This Dying Soul": Daniel Gildenlöw

Lead vocals on "The Root Of All Evil": Ted Leonard

Lead vocals on "Repentence": Mike Portnoy

Lead vocals on "The Shattered Fortress": Ross Jennings

Backing vocals: all of the above vocalists, plus Eric Gillette and Charlie Griffiths



Любительское видео с концерта можно увидеть ниже.



















