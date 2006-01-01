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Лидер MEGADETH лично оценит выступление METALLICA c LADY GAGA Во время своего вчерашнего визита в студию радиостанции 95.5 KLOS, на запись авторской программы бывшего гитариста SEX PISTOLS Steve Jones'а "Jonesy's Jukebox", лидер MEGADETH Dave Mustaine подвтердил информацию о том, что он лично посетит церемонию вручения премии Грэмми в Лос-Анджелесе, которая состоится сегодня, 12 февраля, и, соответственно, собственными глазами увидит совместное выступление своих бывших коллег по METALLICA с суперзвездой мировой поп-музыки Lady Gaga.



Сами же MEGADETH уже в двенадцатый раз номинированы на получение статуэтки в номинации "Лучшая металлическая песня" за титульный трек их последнего альбома "Dystopia". Пока группе ни разу не удалось взять Грэмми.















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